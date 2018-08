Ces stages de remise à niveau se font sur la base du volontariat, tant pour les élèves que pour les enseignants. 80 écoles du Gard en accueillent cette semaine. Ils ont lieu le matin, entre 8h45 et 12h15 et sont organisés par petits groupes de cinq élèves. Tous ont rencontré des difficultés en français ou en maths pendant l'année écoulée. L'objectif de ces stages : revoir les fondamentaux.

"On essaie de passer plus par le jeu, par la manipulation car comme ce sont des élèves en difficulté, les cours "magistraux" ne sont visiblement pas trop passés, on ne fait donc pas trop d'exercices écrits. "