46 suppressions de postes envisagées dans l'enseignement primaire dans le Loiret à la rentrée 2020

Malgré la crise sanitaire, la vie continue dans certains secteurs. Parmi eux : l'enseignement. Ce jeudi 16 avril s'est ainsi tenu - par visioconférence bien sûr - le Comité Technique Spécial Départemental (CTSD). Une instance chargée de décider des ouvertures et fermetures de postes dans les académies et les départements.

Décision du directeur d'académie du Loiret : la suppression de 46 postes dans l'enseignement primaire pour la rentrée 2020. Parmi eux, 32 sont des "maîtres supplémentaires", qui s'ajoutent à l'enseignant en charge de la classe pour aider les élèves en difficulté. Des postes destinés aux zones d'éducation prioritaire et apparentées telles des communes rurales très isolées.

Les directives ministérielles à appliquer

Les syndicats enseignants avaient pourtant obtenu des dotations complémentaires pour la rentrée 2020, en raison de la crise du coronavirus. Pour le Loiret, la dotation s'élevait ainsi en tout à 8 postes crées. Positif bien sûr mais pas suffisant car l'académie doit aussi appliquer les directives ministérielles : pas de fermeture de classe en milieu rural, équilibre entre ouvertures et fermetures en milieu urbain.

On supprime des postes dans les zones les plus fragiles et les plus touchées justement par la crise sanitaire.

"Nous nous félicitons que le directeur d'académie ait décidé de ne fermer aucune classe en milieu rural pour 2020", explique Bruno Chirouse, co-secrétaire du syndicat enseignant Snui-PP, "Il ne s'agit pas d'opposer écoles rurales et éducation prioritaire. Mais on supprime des postes justement dans les zones les plus fragiles et les plus touchées par la crise sanitaire. Pour un élève en difficulté, il est très compliqué de suivre un enseignement à distance."

Une atteinte à l'éducation prioritaire selon les syndicats

Selon Bruno Chirouse, le problème dépasse le simple manque de moyen : "Nous avons l'impression que, sous prétexte d'éviter les fermetures de classe, le ministère cherche à gommer les spécificités de l'éducation prioritaire."

Lors du CTSD ce jeudi 16 avril au matin, les syndicats ont donc voté à l'unanimité et pour la deuxième fois contre ces suppressions.