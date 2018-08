Vauvert, France

Fini le mythique tableau noir et les craies blanches. À Vauvert, dans l'école primaire Libération , des tableaux blancs interactifs (TBI) ont été installés par la Ville pour un coût de plus de 18 000 euros. Dans les six classes de l'établissement, les maîtresses pourront projeter les pages des manuels scolaires et des vidéos dès la rentrée.

"Une tablette géante"

" Le tableau est connecté à un ordinateur et l'institutrice peut _écrire dessus avec un stylet_. C'est comme une tablette géante", explique Stéphanie Blanc, la directrice de l'établissement.

Finis les craies et les tableaux noirs, 6 classes de l’école de la Libération de Vauvert dans le #Gard sont équipées de tableaux interactifs pour cette #rentreescolaire2018pic.twitter.com/irNRm24g7I — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) August 31, 2018

Ce tableau 2.0 ne remplace pas pour autant les manuels scolaires. L'objectif est simplement de rendre le passage au tableau plus ludique et interactif. L'année prochaine, toutes les écoles élémentaires de Vauvert seront équipées de ces tableaux numériques.