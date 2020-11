Des tablettes numériques remises aux élèves des écoles Charles de Gaulle et La Colline à Cavaillon

Elisa Basso, Sous-Préfète chargée de mission à la politique de la ville est venue ce lundi en compagnie du maire et de l'inspecteur de circonscription remettre 80 tablettes numériques dans des classes de CP, CE1 et CE2 des écoles Charles de Gaule et la Colline à Cavaillon. Une dotation financée par l'état avec la participation de la municipalité qui a pris en charge le montant de la TVA. De tels équipements doteront à nouveau trois écoles cavaillonnaises dans les prochaines semaines.

Une dotation très ciblée en Réseau d’Éducation Prioritaire, avec des classes a 12 élèves, des écoliers fragiles pour Lionel Ferrier, Inspecteur de l’Éducation Nationale de la circonscription : « On rend bénéficiaire de cette dotation des populations extrêmement fragiles et donc on ne peut pas demander aux parents pour leur permettre de savoir l’utiliser, donc c’est vraiment l’école qui va jouer son rôle à plein. Mais même si l’école ne se reconfine pas ils pourront en avoir un usage à la maison, on y tient ».

Les tablettes numériques vont progressivement arriver pour tous les élèves dans les écoles

Aujourd’hui toutes les écoles sont dotées pour l’enseignement d’ordinateurs portables. Ils ont montés sur des chariots afin de pouvoir passer de classes en classes. Alimentés par des batteries intégrées à ces chariots, ils sont aussi maniable pour en être détachés et circuler de tables en tables. Seulement impossible d’être emmenés pour du travail à la maison ou en sortie scolaire, et bien sûr en cas de confinement renforcé et fermeture des établissements scolaires. Les tablettes sont ainsi vécues comme la meilleure alternative.

Du primaire au lycée, une classe sur deux devrait être prochainement équipées de tablettes dans tous les établissements selon le ministère de l’Éducation Nationale.