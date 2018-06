Avignon, France

A Avignon, l'association 1 Pour 1 cherche des tuteurs et des tutrices pour accompagner des enfants à la rentrée prochaine. Pas besoin d'être enseignant. Il faut "regarder" les devoirs mais surtout chaque mercredi ou samedi, sortir un enfant de son quartier et de sa famille pour découvrir le théâtre, les expositions, la culture à Avignon. Une trentaine d'enfants des quartiers d'Avignon en bénéficient. Ce sont essentiellement des enfants étrangers récemment scolarisés dont la famille maîtrise peu - ou mal - le français.

Envie de transmettre aux enfants et relier les quartiers

Doua a huit ans et des yeux qui pétillent lorsqu'elle évoque les sorties au cinéma avec Marie - Cécile, sa tutrice :"on rigole quand c'est drôle... parce qu'avec mes parents on ne rigole pas parce qu'ils ne comprennent pas bien le français". L'association 1 Pour 1 propose d'apprendre le français grâce à des sorties culturelles: cinéma, théâtre, expositions ou ballade en ville chaque mercredi aprés midi.

Si on fait des petites choses, on peut changer le monde" Marie Cécile, tutrice

Marie Cécile s'est engagée pour être la tutrice de Doua "parce que j'ai envie de transmettre à des enfants mon amour pour le théâtre et la danse". Marie Cécile confie que les moments passés avec Doua lui "apportent en retour : c'est de la joie". Marie Cécile vit sa mission de tutrice comme un véritable "engagement pour relier les quartiers et les populations. On a toujours l'impression qu'on ne peut pas changer le monde parce que ce sont des décisions politiques. Mais si on fait des petites choses, on peut faire changer les choses".

Une trentaine d'enfants sont accompagnés par le dispositif 1 Pour 1 à Avignon. L'association cherche des tuteurs et des tutrices pour la rentrée prochaine.