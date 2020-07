Des vacances apprenantes pour les élèves du quartier de Valdegour à Nîmes

On connaissait le principe des cahiers de vacances, désormais il y a les "vacances apprenantes"! Il s'agit de rattraper pendant les vacances d'été les lacunes accumulées par les élèves à cause de la crise sanitaire. Un dispositif de 200 millions d'euros lancé par le gouvernement à l'issue du confinement.

Dans le quartier de Valdegour à Nîmes, les élèves peuvent profiter de cours de français et de maths cet été. Des sessions de cours de troisième en petits groupes organisées pendant la première quinzaine de juillet, ainsi qu'une session consacrée aux élèves de filières professionnelles la dernière semaine d'août.

Ce projet a été porté par la directrice de la Maison de l'accompagnement scolaire (Mas). Et cette idée, Amina Segueg l'a eue dès le début du confinement, bien avant les annonces du gouvernement. "On l'a senti. Il ne faut pas attendre qu'on nous dise ce qu'on a à faire. On est sur le terrain donc on sait ce qu'il y a à faire, explique-t-elle. Très vite, j'ai vu que les jeunes peinaient à faire leur travail et qu'ils allaient sortir du confinement avec des lacunes."

Un cours de français au centre social Simone Veil. Copier

Difficile de se lever le matin... mais "ça nous donne un coup de pouce"! Copier

Iliane et Rawane : dur de trouver la motivation pendant le confinement. Copier