Des vacances de printemps rallongées dans l'académie de Rennes ?

Dans l'académie de Rennes, le recteur pourrait annoncer dans les prochains jours un changement dans le calendrier des vacances de printemps. Elles pourraient ainsi être rallongées et durer deux semaines et demie, du mercredi 25 avril au lundi 14 mai 2018.

Comme vient de le faire le recteur de l'académie d'Orléans-Tours, celui de l'académie de Rennes pourrait lui-aussi décider de modifier les dates des vacances de printemps. Elles seraient donc rallongées pour les 600.000 élèves scolarisés en Bretagne.

Les vacances de printemps débuteraient en plein milieu de semaine, le mercredi 25 avril au soir pour se terminer le lundi 14 mai au matin, soit deux semaines et demie de congés. Mais qu'on ne s'y trompe pas, les élèves n'auront pas plus de jours de vacances.

Tout le monde est d'accord pour ce changement de dates de vacances

Si le recteur de l'académie de Rennes est amené à prendre cette décision, c'est que depuis que le calendrier a été publié, ces dates de vacances de printemps posent un vrai problème pour l'ensemble de la zone B . En effet, si les dates initiales étaient maintenues, la semaine de reprise de cours serait une semaine complètement hachée, avec 2 jours fériés, le mardi 8 mai et le jeudi 10 mais, jeudi de l'ascension. Pour les enseignant, il y a un réel risque d'absentéisme, pour les parents d'élèves de la FCPE, une semaine hachée, ce n'est pas bon pour le rythme de l'enfant. Autant donc en faire une semaine de congés. Tout le monde est d'accord. Reste au recteur à le confirmer pour valider l'organisation des transports scolaires, et l'accueil en centre de loisirs, et puis bien sûr, pour permettre aussi aux parents d'anticiper ces deux semaines et demie de vacances scolaires ! Les vacances de printemps devraient débuter le mercredi 25 avril au soir pour s'achever le lundi matin 14 mai.