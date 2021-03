Des villes de Moselle proposent du soutien scolaire en ligne

Florange le vote ce jeudi en conseil municipal, Forbach l'a déjà mis en place depuis quelques semaines : des communes de Moselle proposent des aides aux devoirs en ligne aux élèves de leur ville.

Aide massive

Des dispositifs de soutien scolaire existent déjà dans ces villes, grâce aux associations ou aux centres sociaux, mais "toujours sur des publics spécifiques" constate à Florange le maire Rémy Dick qui veut pouvoir apporter "une aide massive" à tous les élèves qui en auraient besoin de soutien scolaire. Or, il assure que c'est matériellement et financièrement impossible à mettre en place pour la collectivité. D'où l'idée de faire appel à un prestataire extérieur, en l'occurrence l'application "Prof express". "Ce sont des enseignants agréés par l'Education Nationale, qui pourront accompagne les élèves du CP à la Terminale, dès lors qu'ils seront bloqués sur une problématique en langues, en français, en mathématiques, en philosophie..." détaille l'élu florangeois. Ces professeurs seront disponibles, chaque soir de 17h à 20h, pour des visioconférence. Pour la mairie, cela représente un coût de 8000 euros par an, quel que soit le nombre d'élève qui y fait appel.

Retards de l'après-confinement

Si Rémy Dick a voulu investir dans ce dispositif, c'est à cause raconte t-il des discussions avec ses habitants à la sortie du premier confinement. "Ils ne nous parlaient pas des dos d'âne ou de l'état de la voirie. Non, les mamans étaient catastrophées par le niveau scolaire de leurs enfants et le retard pris à cause du confinement."

Pour en bénéficier, les parents devront d'abord s'inscrire auprès du service enfance et jeunesse de la mairie qui fournira les codes d'accès nécessaires.