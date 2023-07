Deux ans après la mort de son fils, un père toujours dans l'attente à Villeneuve d'Ascq

Le 8 juillet 2021, Simon Guermonprez, 19 ans, tombait d'un pont sur l'A27 à Villeneuve d'Ascq, victime d'un accident après une soirée d'intégration. Le jeune homme venait d'être admis en deuxième année de médecine à Lille. Deux ans plus tard, son père estime que les trois enquêtes qui ont été ouvertes sont toujours "un peu au point mort". Daniel Guermonprez constate que la justice est lente, avec des convocations quelque 17 mois après les faits. Tant que l'enquête de la brigade criminelle n('est pas terminée, la famille de Simon comme son avocat n'a pas accès au dossier. Pas d'accès non plus à l'enquête diligentée par la faculté de médecine, ni à celle de l'inspection générale de l'Education nationale "qui est pourtant terminée" indique Daniel Guermonprez.

Le soir du drame;, l'étudiant était alcoolisé alors qu'il ne buvait habituellement pas. "Nous, ce qu'on reproche, indique Daniel Guermonprez,, c'est que dans ces soirées d'intégration, ils n'ont pas vraiment le choix (...) il y a un engrenage qui fait qu'ils sont obligés d'y aller. La tradition, poursuit-il, c'est d'alcooliser volontairement, c'est-à-dire que ce n'est pas l'étudiant qui va aller vers l'alcool mais l'alcool qui est versé à partir de verres ou de grosses seringues directement dans la bouche."

Eviter un nouveau drame

Aujourd'hui, Daniel Guermonprez se bat pour éviter un nouvel accident. Il veut responsabiliser les organisateurs de ces soirées étudiantes. Pour cela, il a lancé une pétition "Stop Bizutage" qui a recueilli près de 38 000 signatures. Elle demande à ce que chaque organisateur s'engage AVANT un événement à signer ''la charte SIMON'', c'est-à-dire avoir pris connaissance des lois actuelles sur le bizutage et du guide de la prévention élaboré en 2018. "Aujourd'hui, on peut faire toute la prévention que l'on veut, précise Daniel Guermonprez, s'il n'y a pas de sanctions de la part de la faculté, la prévention ne sert pas à grand chose". Il souhaite que l'Université prenne ses responsabilités et convoque la cinquantaine d'organisateurs de soirées pour leur demander de respecter la charte ministérielle et de leur rappeler la loi contre le bizutage.