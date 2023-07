Deux ans après son arrivée en France, une jeune Afghane décroche son bac avec mention à Cherbourg

Zainab commence ses vacances d'été en cherchant un logement sur Caen. Pour la première fois, à la rentrée, cette jeune Afghane de 18 ans va habiter seule. Elle est un peu inquiète mais aussi impatiente, et surtout heureuse d'avoir le bac en poche, avec mention assez bien. "J'avais des doutes, je n'étais pas sûre de pouvoir avoir le bac. Quand j'ai vu les résultats, j'étais trop contente, j'ai eu envie de pleurer !"

Il y a deux ans encore, Zainab ne parlait pas un mot de français. L'adolescente est arrivée avec ses parents et ses trois frères en Normandie en juillet 2021. En septembre de la même année, elle rentre en classe de Première au lycée Victor Grignard à Cherbourg et travaille très dur. Pour la jeune fille, c'est un rêve qui se réalise : pouvoir étudier, aller à la fac... alors qu'elle sait que pour ses amies, restées en Afghanistan , le quotidien est insupportable.

"C'est une grande réussite pour moi d'avoir le bac et d'avoir appris une langue en deux ans, pour réaliser mes rêves, aller à l'université, pour étudier en France, raconte la jeune femme. C'est une chance pour moi. Tous les Afghans comme moi, ils n'ont pas cette chance d'étudier en France. La vie nous propose parfois des chances et il faut utiliser. Et j'ai fait tous les efforts pour réussir, avec les professeurs, ma famille, qui m'ont beaucoup aidée. Les études, c'est très important pour ma famille, mes parents et pour moi-même, pour être indépendante."

"Je voudrais aider les gens et devenir médecin"

Et Zainab ne compte pas s'arrêter là. L'an prochain, elle sera à la fac à Caen. Elle est acceptée dans la filière de son choix : "maths accès santé". Elle veut devenir médecin. "C'est une idée que j'ai depuis que je suis petite et j'aimerais être gentille avec les gens, les aider. C'est pour ça que j'ai décidé de faire des études de médecine. "

Devenir médecin en France, car c'est ici que Zainab voit son avenir, et demain peut-être en Afghanistan. "Si la situation s'améliore dans le pays, peut-être un jour..."