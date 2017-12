Deux cents manifestants au Conseil Départemental de l'Eure pour dire non à la fermeture de deux collèges

Deux cents manifestants devant le Conseil Département de l'Eure ce lundi alors que les élus décident de la nouvelle carte scolaire. La carte est remaniée après la décision de fermer 2 collèges, l'un à Evreux, l'autre à Val de Reuil.

Débats animés au Conseil Départemental de l'Eure. Les élus doivent débattre du réaménagement de la carte scolaire à Evreux et sur la communauté d'Agglomération Seine Eure. Cela fait suite à la décision de fermer deux collèges, Pablo Néruda à Evreux et Pierre-Mendès France à Val de Reuil. Ces fermetures ont été votées en juin 2016 mais elles passent mal notamment dans les établissements scolaires. D'où la présence d'élus, parents et enseignants devant les locaux du Conseil Départemental de l'Eure ce lundi matin. Les forces de l'ordre étaient présentes et les manifestants, environ 200 personnes, sont restées à l'extérieur des locaux.

Les manifestants rassemblés devant le Conseil Départemental de l'Eure © Radio France - Sixtine Lys

