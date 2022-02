Deux classes de primaire menacées de fermeture sur le plateau du Vercors

Ce jeudi, la fermeture de deux classes de primaire, à Villard-de-Lans et à Lans-en-Vercors a été confirmée par la commission technique. Une décision qui inquiète certains parents d'élèves.

L'association des parents d'élèves et le maire de Villard-de-Lans demandent le maintien de toutes les classes

Quatre classe en tout étaient menacées de fermeture sur le plateau du Vercors : à Méaudre, Saint-Nizier-du-Moucherotte, Lans-en-Vercors et Villard-de-Lans. Seules les deux dernières devraient finalement fermées. Telle est la décision de la commission technique qui s'est tenue ce jeudi.

Yves Gerin-Mombrun, le délégué départemental de l'Éducation nationale et ancien directeur du groupe scolaire des Laiches, à Villard-de-Lans ne comprend pas cette décision, d'autant plus dans le contexte actuel. "Depuis deux ans, les équipes enseignantes ont assuré la continuité du service public, malgré les conditions difficiles dues à la pandémie. On pourrait peut-être les laisser souffler un petit peu, maintenir des effectifs, pour pouvoir rattraper le retard. Depuis deux ans, la scolarité des élèves est en pointillés. Pour rattraper ce retard, il faut réduire le nombre d'élèves par classe."

Verdict pour la rentrée, en juin

La surcharge des classes, c'est bien ce que redoute Émilie Vigier, la présidente de l'association des parents d'élèves de l'école de Villard : "Ici, il y a beaucoup de parents saisonniers, avec des amplitudes horaires très importantes, ou d'autres qui travaillent sur le bassin grenoblois. Beaucoup d'enfants en maternelle vont en périscolaire le matin et le soir. Ils sont toute la journée à l'école. Dans des classes de 28, on voit qu'en fin de journée, la fatigue des enfants n'est pas la même qu'avec des classes de 23. Leur bien-être, c'est notre priorité."

L'association des parents d'élèves et le maire de Villard-de-Lans, Arnaud Mathieu espèrent que le vent tourne d'ici la prochaine commission en juin, pour que comme à Méaudre ou Saint-Nizier, la classe ne ferme finalement pas.