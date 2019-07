Deux classes n'ouvriront pas pour la rentrée scolaire en Vaucluse

Département Vaucluse, France

Huit postes vont être ouverts à la rentrée prochaine en Vaucluse. Le CDEN s'est tenu mardi. Le conseil départemental de l'Education nationale carte scolaire valide l'ouverture de six classes pour septembre dont la moitié à Avignon : à la maternelle Camille Claudel , à la maternelle Saint Exupéry et et à l'école élementaire Saint Gabriel. Une classe sera ouverte à l'école élémentaire Joliot Curie et à Jean Vilar de Courthézon ainsi qu'à l'école primaire de Venasque.

Le DASEN , le directeur académique des services de l'Education nationale annonce aussi l'ouverture d'un poste pour nouvelle une micro-école dans le département et un poste de coordonnateur sera créé pour mettre en oeuvre le label "cités éducatives" qui sera mis en place sur Avignon dans de nombreux quartiers prioritaires.

Deux classes ne rouvriront pas en revanche à la rentrée prochaine à la maternelle du Clos de la Murette à Avignon et à l'école primaire Mourre de Sève à Sorgues.