Deux classes ouvrent en Creuse à Felletin et Mourioux-Vieilleville

Deux semaines après la rentrée, l'inspecteur d'académie a décidé d'ouvrir deux classes supplémentaires en Creuse. La première sera à l'école élémentaire de Felletin, la seconde à l'école de Mourioux-Vieilleville. A chaque fois, c'est un ajustement pour accueillir l'arrivée de nouveaux élèves. La décision a été annoncée aux syndicats lors d'un comité technique (CTSD) ce mardi 13 septembre.

Ces ouvertures sont faites pour un an. Elles permettront un accueil plus confortable des élèves, mais les syndicats s'interrogent sur ce procédé. Pour l'UNSA Education 23 par exemple, "ces ouvertures sont légitimes et permettront d’améliorer les conditions de scolarisation dans ces deux écoles, [mais] elles se font grâce à des postes de remplaçants qui ne seront donc plus disponibles pour assurer les remplacements ordinaires."

Pierre Gautret, le représentant du syndicat, soupire : "Cela fait des années que notre département souffre d’un manque de remplaçants et malgré l’embauche de 15 contractuels cette année la situation se détériore encore." Il compte essayer d'interpeller le président Emmanuel Macron lors de sa visite à Guéret vendredi. Luc Marquès du SNUIPP regrette de son côté l'ouverture de "seulement" deux classes, il en espérait plus.