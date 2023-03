Deux collèges d'Amiens-Nord appellent à la solidarité pour partir en voyage scolaire

Ce sont 98 adolescents, répartis dans les deux établissements, qui appellent aux dons avant leur grand départ. Au collège César Franck, les élèves attendent leur voyage en Campanie avec impatience. Car avec la pandémie de Covid, "on est pas beaucoup sortis", déplore Ava-Nour, en classe de 3e. Tout comme son camarade Mohammed, ce sera sa première fois en Italie. "Naples est vraiment une ville qui regorge d'art", se réjouit le jeune latiniste.

Les collégiens de César Franck doivent également visiter Pompéi, ou encore Herculanum. Tout a été orchestré par Helena, professeure d'italien dans les deux établissements concernés. "L'idée est de découvrir l'Antiquité et de faire un voyage dans le temps", détaille l'enseignante. Elle accompagnera également le collège Arthur Rimbaud en Toscane.

Tous ces beaux programmes ont un coût : 57 000 euros au total, dont 11 000 qui se sont ajoutés avec l'inflation. C'est pourquoi ce projet de cagnotte est primordial pour Arnaud Vitté, le principal adjoint du collège César Franck. D'autant plus que les deux collèges se trouvent en Réseau d'éducation prioritaire (REP). "On est dans un quartier populaire, où certaines familles ne peuvent pas se permettre de donner 300 euros un voyage comme dans d'autres établissements, explique Arnaud Vitté. Le but c'est qu'elles ne dépensent pas plus de 80 euros."

Pour mener à bien ces deux voyages, la cité éducative Amiens-Nord prend en charge 80 % du total des dépenses. Vendredi soir, le montant collecté par la cagnotte s'élevait à 670 euros. Pour y participer, il faut se rendre sur le site trousseaprojet.fr .