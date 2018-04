Poitiers, France

Vous connaissiez peut-être le concours de plaidoirie des lycéens organisé chaque année par le Mémorial de Caen ? Cette année, pour la première fois, une nouvelle épreuve est ouverte à tous les collégiens de France. Et deux élèves de 3ème du collège Rabelais de Poitiers ont été sélectionnés pour la finale prévue ce vendredi

Sélectionnées parmi plus de 8.000 élèves

Plus de 140 collèges et près de 8.000 élèves ont tenté leur chance. 300 vidéos ont été envoyées au jury. Chaque équipe avait trois minutes pour dénoncer une atteinte aux droits de l'homme. Eslie et Margo ont choisi de parler de la peine de mort, le tout en 180 secondes.

Résultat connu vendredi après-midi

"Elles ont réalisé un travail remarquable, trouvé le sujet, écrit le texte, elles l'ont appris par cœur. C'est une vraie prouesse" souligne leur professeur de français Céline Caillé. Le résultat final sera connu après délibération du jury qui se réunira ce vendredi à 15h30 à Caen.