Deux collégiens montpelliérains reçus par le ministre de l'Education Nationale

Sixtine et Noah à droite de Pap Ndiaye et de Brigitte Macron

Noah et Sixtine se souviendront de leur journée du 9 octobre 2022. Ces deux élèves du collège Fontcarrade de Montpellier, Noah est en 4eme et Sixtine en 3eme font partie des 10 ambassadeurs venus de toute la France qui ont été reçus à Paris au ministère de l'Education Nationale par Pap Ndiaye et Brigitte Macron dans le cadre de la lutte contre le harcèlement scolaire.

L'année dernière, dans le cadre du concours "Non au harcèlement", ce groupe d’ambassadeurs a réalisé une vidéo ( https://youtu.be/RCLMGrHo2nU )

Cette vidéo met en scène une collégienne moquée sur les réseaux sociaux après qu'elle ait publiée une vidéo d'elle en skateboard. Elle a été primée. Elle a reçu le prix académique et national dans la catégorie prix spécial cyber harcèlement.

Le collège Fontcarrade est implanté dans le quartier populaire et historique entre la cité Gély et la cité Astruc. Le collège accueille 500 élèves de la 6° à la 3°.

Les deux élèves étaient accompagnés par le principal El Houssine Moutaouadhia et la cpe Najet Bouzahzah.