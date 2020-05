Deux écoles fermées en Mayenne : le résultat des tests Covid-19 connu aujourd'hui ou demain

Deux écoles de l'enseignement privé sont fermées pour des cas suspects de Covid-19, à Saint-Germain-le-Fouilloux et à Bonchamp. Du personnel enseignant et d'encadrement pourrait être contaminé.

L'entrée dans l'école se fait suivant un parcours balisé et toujours accompagné d'un adulte

Si les tests qui ont été pratiqués se révèlent malheureusement positifs, la fermeture de ces deux écoles pourrait durer un peu plus longtemps. Car il faudra désinfecter les locaux. Il faudra aussi, et c'est une question de sécurité sanitaire, identifier toutes celles et tous ceux qui ont eu un contact rapproché avec ces trois personnes.

A Saint-Germain-le-Fouilloux, c'est l'école Sacré-Coeur, la seule du village, qui est concernée. Elle accueille en temps normal 170 élèves. Mardi dernier, lors de la rentrée, une trentaine d'enfants étaient présents. Une institutrice et une assistante de vie scolaire ont présenté des symptômes proches de ceux que l'on connait désormais pour le coronavirus.

A Bonchamp, c'est une enseignante de l'école Nazareth, fièvre et forte toux, qui a dû rapidement consulter un médecin avant de se rendre à l'hôpital pour des examens plus approfondis. Cet établissement accueille, pour sa part, près de 300 élèves.

Sans hésiter, les directeurs des deux sites ont décidé de fermer. Tous les parents ont été informés de la situation. Les écoles seront fermées ce vendredi. On attend désormais le résultat des trois tests, on le connaîtra dans la journée ou demain.