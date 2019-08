Deux élèves méritantes du lycée de Sens reçoivent un prix de mille euros chacune

Sens, France

Les deux chèques de mille euros ont été remis lors d'une petite cérémonie, à l'extérieur du lycée. Cette année, ce sont deux jeunes filles, désormais étudiantes, qui sont primées et qui ont besoin d'être accompagnées financièrement.

J'écoutais beaucoup en cours et je levais la main - Dounia, bachelière à Sens primée pour son parcours scolaire

Dounia vient d'avoir son Bac technologique, en management et gestion, "j"ai eu mon Bac avec mention assez bien. Je ne pensais pas que j'allais être prise (pour cette bourse)." Et c'est plus pour son parcours que ces résultats qu'elle a été retenue : "j'écoutais beaucoup en cours. S'il y avait des questions je levais la main. Il y a plein d'élèves qui sont timides, du coup ils ne demandent pas. Mais moi je demandais où j'allais voir le prof en fin de cours."

Une mention très bien au Bac scientifique

L'autre élève, Hind, a eu un Bac S avec mention très bien, dont un 20 sur 20 en Français. C'est son père, Mohammed qui est venu recevoir le chèque : "c'est vraiment une fierté d'avoir une fille qui a des résultats aussi bons. Je suis un petit peu derrière aussi. Je lui ai inculqué la passion des matière scientifiques, surtout les mathématiques et la physique."

Des parents qui ne peuvent pas toujours financer des études supérieures

Mais ce père reconnait que financer des études de médecine va lui demander un effort financier car il ne veut pas que sa fille travaille à côté de ses études. Dounia, elle n'aura pas le choix : "ma mère ne travaille plus depuis deux ans et mon père est en intérim, donc ils peuvent me donner par exemple cinquante euros par mois."

Soutenir des élèves qui ont de l'ambition

D'où l'importance de cette bourse, explique le proviseur du lycée de Sens, Amand Riquier : "c'est un moyen de les soutenir dans le fait d'avoir des démarches ambitieuses. Ces études ambitieuses sont souvent éloignées. Et parfois pour ces jeunes et ces familles, ce n'est pas forcément évident de faire face et de se mettre dans des conditions favorables pour réussir. Donc ce projet d'étude devient plus facilement réalisable avec l'aide d'une bourse." Car Hind et Dounia se destinent à des études longues, l'une veut devenir chirurgienne du cœur, l'autre créer un cabinet de conseil en ressources humaines.