Deux enseignants de l'école Caffe à Chambéry testés positifs au Covid-19

Des cas de Covid-19 ont été détectés chez au moins deux membres de l'équipe enseignante de l'école Caffe de Chambéry, en Savoie. Il s'agirait de la directrice et d'une enseignante, testées après qu'un cas de coronavirus ait été détecté dans leur entourage. Elles sont actuellement en quatorzaine.

Placement en quatorzaine

Au moins deux personnes, dont la directrice, ont été testées positives après la détection d'un cas de coronavirus dans leur entourage. Elles sont en quatorzaine et ont été remplacées, selon la direction académique des services de l'Éducation nationale en Savoie. Pour l'instant, l'école n'est pas fermée et les élèves ont été accueillis en classe ce jeudi matin. L'école Caffe accueillait l'an dernier environ 180 élèves en élémentaire et 80 en maternelle.