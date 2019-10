Deux Icaunaises participent aux Gazelles au Népal

Mathilde et Corine se préparent à vivre une belle aventure sportive et solidaire. "Les Gazelles au Népal' est une épreuve sportive de course à pied et humanitaire avec une remise de fournitures scolaires dans les écoles népalaises.

Auxerre, France

Mathilde, 45 ans, est enseignante avec son amie Corine, 53 ans, auxiliaire de puériculture, elles s’apprêtent à vivre l'une des plus belles expériences de leur vie. Depuis deux ans, les deux Icaunaises préparent leur participation aux Gazelles du Népal. Une course à pied 100% Féminine et solidaire qui se déroule au Népal de Katmandou à Pokhara. Cette course a été créé après le terrible tremblement de terre qui a ravagé le pays en 2015. Les participantes vont s'arrêter à chaque étape dans des écoles pour offrir du matériel scolaire aux enfants et à leurs enseignants.

La course commence jeudi 24 octobre. Pendant huit jours, la soixantaine de participantes vont courir 8 à 10 kilomètres chaque matin puis elles passeront le reste de la journée dans chaque école pour échanger avec les élèves, les enseignants et leur offrir du matériel scolaire. Chaque participante a pu ramener avec elle 40 kilos de fournitures scolaires. Les feux femmes tiennent aussi à partager leur aventure avec leur proches et tout ceux qui ont soutenu leur projet. Elle publieront régulièrement des photos sur leur page facebook MC Gazelle.