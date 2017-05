Deux instituteurs lancent une école innovante à Candillargues

Laure et Cédric, deux instituteurs ont décidé d'ouvrir une école pas comme les autres en septembre à Candillargues (Hérault). Une seule classe dite "expérimentale" pour accueillir 30 élèves de six à douze ans. L'idée est de changer les méthodes d’enseignement par rapport à l'école publique.

Deux instituteurs héraultais, Laure et Cédric ont décidé de se mettre en disponibilité de l'Education Nationale pour monter un projet d'école innovante à travers leur association "Terre et Crayon". La structure privée ouvrira en septembre et prendra place dans une maison totalement réaménagée à Candillargues à l'est de Montpellier.

L'idée est simple : deux instituteurs pour 30 élèves de 6 à 12 ans. Une classe unique sur la base d'une mixité sociale avec des élèves en situation de handicap. Les enfants travailleront tous ensemble par petit groupe.

Plus de souplesse dans l'enseignement

L'école veut changer les méthodes d’enseignement par rapport au public. Les instituteurs se baseront sur les programmes de l'Education Nationale à quelques détails près : "pas de grands cours magistraux, les enseignements se baseront sur des travaux de projets" explique Cédric, l'un des instituteurs de l'école.

Déjà 14 inscriptions

A peine installée dans la commune, l'école a déjà des élèves inscrits pour la rentrée de septembre, quatorze enfants pour le moment. Le projet a déjà séduit Malou. Sa petite fille de 6 ans y fera sa rentrée en septembre : "elle a besoin de toucher, de bouger et dans une classe de CP classique avec 27 élèves c'est juste pas possible."