Limoges, France

Ce salon qui rassemble 80 exposants et plus de 300 formations a déjà attiré une foule de lycéens venus en cars avec leurs enseignants de toute la Haute-Vienne et de la Creuse. Les élèves de terminale avaient l'embarras du choix puisque de très nombreuses filières leur ont été proposées y compris dans les anciennes régions de l'Aquitaine et du Poitou-Charentes. Un forum destiné à les aider dans leurs choix et qui intervient alors que la plateforme Parcoursup (qui remplace l'admission Post-bac ) sera officiellement lancée le 15 janvier.

Des réponses à toutes les questions autour de Parcoursup

Au stand du centre d'information et d'orientation de Limoges on s'est préparé aux interrogations et aux inquiétudes que suscite la nouvelle plateforme "Parcoursup" où il faudra désormais formuler 10 choix, sans ordre de préférence et sans tirage au sort. " Des questions et des inquiétudes il y en a" explique la directrice du CIO Karine Chassagne " Mais les élèves ont bien été préparés en amontdans leurs lycées notamment avec leurs professeurs principaux ou les psychologues de l'éducation nationale". Pourtant Adèle une lycéenne de Limoges est arrivée sur le salon un peu inquiète"ça m'effraie, j'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne".

"C'est un système plus pratique et plus égalitaire", un élève du lycée Raoul Dautry à Limoges

Beaucoup d’élèves ont en tête la polémique autour du système admission post bac où beaucoup de jeunes s'étaient retrouvés sur le carreau à la rentrée. Mais pour Kenan en terminale ES au lycée Raoul Dautry à Limoges Parcoursup est pour lui "plus pratique et plus égalitaire, avant les choix étaient faits par un robot et c'était injuste pour certains" . Contrairement à ce qu'on pourrait penser , la directrice du CIO de Limoges affirme que la majorité des jeunes ont déja des idées sur ce qu'ils veulent faire. " _Ils viennent ici pour être rassurés et pour connaître les moyens de parvenir à concrétiser leurs projets"_explique Karine Chassagne.