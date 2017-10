Deux lieux envisagés pour le Centre Educatif Renforcé en Haute-Corrèze

Prévu à Liginiac puis à Ussel, ce Centre Éducatif Renforcé ne se fera ni dans l'une ni dans l'autre de ces communes. Deux pistes sont sérieusement à l'étude alors que, dans l'attente, des jeunes sont accueillis provisoirement dans une autre commune de Haute Corrèze.

Structure éducative pour mineurs délinquants recherche désespérément un toit en Haute Corrèze. C'est, en résumant grossièrement, la problématique qui se pose pour le Centre Éducatif Renforcé qui reçoit des jeunes âgés de 14 à 17 ans et suivis par des éducateurs. Après l'opposition des habitants, le projet ne se fera pas à Liginiac, où est basée l'association MSA Services Limousin en charge du CER. Il ne se fera pas non plus à Ussel où, en plus de la mobilisation de riverains, des questions financières sont entrées en ligne de compte car il fallait construire un bâtiment neuf.

Dans les environs de Neuvic... ou à La Courtine

En attendant que les élus trouvent une solution, une poignée de jeunes sont accueillis dans un lieu provisoire. Il s'agit d'un bâtiment situé à Sainte-Marie-Lapanouze et appartenant à MSA Services Limousion. Entre deux et cinq jeunes, arrivés début octobre, vont y rester "jusqu'à fin décembre au plus tard" précise Régine Migot, la présidente de l'association. Le temps presse, donc, pour trouver une solution et les élus du secteur s'y affairent. Ils recensent actuellement des hébergements potentiels à louer pour établir ce Centre Éducatif Renforcé. A ce jour, il y a deux pistes selon les informations de France Bleu Limousin : la première mène dans une commune proche de Neuvic, alors que la seconde se trouve à La Courtine, en Creuse, dont la commune est intégrée à Haute-Corrèze Communauté. Reste à savoir si l'un de ces lieux est compatible avec le cahier des charges demandé par la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Mais la tâche n'est pas évident comme le confie Pierre Chevalier, le président de Haute-Corrèze Communauté.

Pierre Chevalier. "Le CER en Haute-Corrèze ? C'est assez difficile"

Et si les élus se battent autant, c'est notamment parce que des emplois sont en jeu : ce CER mobilise 12,5 équivalent temps pleins. Il s'agit d'éducateurs, entre autres, dont les familles vivent et consomment sur le territoire. Pas négligeable, en Haute-Corrèze.