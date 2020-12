Deux lycéennes ardennaises inventent "Carma", une borne interactive pour les démunis

Carla et Maë, deux lycéennes ardennaises qui ont inventé la borne "Carma", pour aider les plus démunis

L'aventure a commencé à la rentrée pour Carla et Maë, quand leur professeur de physique du lycée St-Paul de Charleville-Mézières leur a proposé de participer au concours Science Factor, qui propose aux élèves de la sixième à la terminale de construire en équipe (de 2 à 4 participants), "un projet scientifique ou technique innovant, ayant un impact positif clairement démontré au niveau sociétal, économique ou environnemental". Et il a suffit 15 minutes à Carla et Maë pour trouver leur idée : "On ne voulait pas créer un objet de plus pour des gens qui ont déjà tout, donc on a voulu s'adresser aux personnes démunies", expliquent-elles.

Ce sera donc une borne interactive, disposée dans les rues des communes qui accepteront. Sur la borne se trouvera des touches de couleurs correspondant aux centres sociaux, aux hôpitaux ou encore aux foyers d'hébergement et il suffira de cliquer pour trouver très rapidement la localisation du service en question.

La borne "Carma", inventée par Carla et Maë, lycéennes dans les Ardennes - Carla et Maë

Certains maires de communes ardennaises déjà intéressés

Cette borne Carma n'existe pas encore, mais pour la concrétiser, Carla et Maë sont en contact avec une étudiante en école d'ingénieurs d'Annecy : "On travaille avec elle, mais ce n'est pas à notre portée donc c'est elle qui va vraiment créer l'objet. Elle est très à l'écoute, bienveillante avec nous et elle permet de canaliser nos idées pour les rendre réalisables", expliquent les lycéennes.

Elles espèrent que leur création deviendra réalité au plus vite, d'autant que leurs parents ont déjà sollicité la plupart des maires des Ardennes, afin qu'ils réfléchissent à la mise en place des bornes "Carma" dans leurs communes. La maire de Carignan s'est déjà dite intéressée. "On est très fières", disent nos inventrices, "Très fières surtout de pouvoir aider des gens dans le besoin grâce à cette borne".

Pour voter pour le projet de Carla et Maë, vous avez jusqu'au 5 janvier sur le site Science Factor : https://sciencefactor.fr/concours/projets. Chaque équipe gagnante remportera des chèques cadeaux de 250 € par participant, ainsi qu'un accompagnement dans la durée avec un appui pour l’orientation.