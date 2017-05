Deux lycéennes gardoises récompensées pour leur engagement citoyen

Ces deux lycéennes de 16 et 17 ans vont recevoir ce lundi à Nîmes le prix Jeunes Femmes dans la Vie Publique. Un prix relayé par l'Education Nationale.

Léa et Othilie ont été repérées dans leurs lycées à Nîmes et Lunel. Ces deux jeunes filles de 16 et 17 ans ont alors candidaté pour le prix Jeunes Femmes dans la Vie Publique. Ce prix local leur sera remis ce lundi à 18h à Nîmes à la Maison de la Région.

C'est quoi ce prix ?

Ce prix organisé par le Zonta club récompense chaque année des jeunes femmes engagées. Un engagement dans le secteur du bénévolat, un désir de responsabilités et un engagement en faveur de l'amélioration du statut de la femme.

Ainsi, Léa et Othilie sont deux adolescentes engagées dans leurs lycées. Léa raconte son quotidien " je suis bénévole pour l'Unicef avec mon lycée, on organise des événements pour récolter des fonds qu'on envoie à l'association. Je suis bénévole aussi pour une dame qui a créé un blog, elle a besoin de bénévoles pour chercher des informations".

Si je vis c'est pour donner le meilleur de moi-même — Léa Carville, 16 ans

Léa et Othilie reçoivent un prix local ce lundi, elles sont également en lice pour obtenir le prix district, puis pourquoi pas un prix international.

Donner l'image d'une belle jeunesse

L'organisatrice du prix à Nîmes espère encourager d'autres jeunes à s'engager. Monique Hubert du Zonta Club Nîmes Romaines parle avec passion de ces jeunes engagés "il y a des jeunes qui ont des responsabilités très intéressantes, qui donnent l'image d'une belle jeunesse en France et plus particulièrement chez nous dans le Gard".