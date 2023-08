Deux mois après les violences urbaines, la rentrée normale du lycée Alfred-Mongy de Marcq-en-Baroeul

Deux mois après les violences urbaines qui ont suivi la mort de Nahel à Nanterre, le lycée des Métiers de l'Automobile Alfred-Mongy à Marcq-en-Baroeul, touché par un incendie, annonce une rentrée "normale" pour ses élèves et apprentis.

Dans la nuit du 29 juin 2023, une vingtaine de voitures garées dans l'enceinte de l'établissement partait en fumée, vraisemblablement après un tir de mortier d'artifice. Aujourd'hui, il ne reste quasiment aucune trace de cet incendie. Une carcasse calcinée rappelle toutefois l'ampleur du feu tout comme des arbres roussis et des fenêtres abîmées.

Les fenêtres abîmées par la chaleur de l'incendie vont être remplacées © Radio France - Pascale Thiébold

Pendant l'été, le gravier du parking a été remplacé, une partie du parc automobile a été reconstitué grâce à la Région et les fenêtres vont être changées dans les prochains jours. Ce qui fait dire à l'équipe de direction que la rentée sera "normale". Pour autant, pas question de faire comme s'il ne s'était rien passé précise Nathalie Yahiatère, la nouvelle proviseure du lycée Alfred-Mongy. "Nous ne sommes pas déconnectés de ce qu'il se passe actuellement dans la société. Nous savons que la révolte est forte, que la colère est grande, qu'il est difficile de joindre les deux bouts et que les politiques publiques doivent être extrêmement fortes pour rassurer, pour accompagner et pour indiquer que l'avenir n'est pas noir. Nous avons compris qu'il y a un message." Dans ce contexte, Nathalie Yahiatère souhaite que "l'école soit la réponse à apporter à une jeunesse qui a besoin d'avoir des perspectives d'avenir positives".

Une rentrée sous le signe de la réforme du lycée professionnel

Le lycée des Métiers de l'Automobile va accueillir en cette rentrée quelque 230 apprentis et 420 élèves en formation initiale et va appliquer la réforme qui touche les lycées professionnels. Pour la proviseure, pas de révolution en vue. "Ca va changer la transparence de ce qui existe déjà, explique-t-elle. Le lycée a développé depuis de nombreuses années une collaboration forte avec le monde de l'entreprise à travers l'apprentissage et la réforme ne sera qu'une mise en lumière de qui existe déjà, notamment une valorisation certaine des compétence des personnels."

Où sont les femmes ?

Autre chantier en vue pour la proviseure et son adjointe Juliette Keraudy, féminiser les effectifs. Elles sont 16 inscrites cette année contre trois l'an passé. C'est un progrès mais insuffisant pour Juliette Keraudy qui précise que les métiers de l'automobile ont beaucoup évolué, vers l'électrique et l'électronique. "Le temps où il fallait lever un camion et porter un gros pneu est terminé, dit-elle, on adapte les postes de travail aux filles." Et de lancer un appel à celles qui ont la passion de l'automobile :"Alfred-Mongy est là pour vous faire vivre votre passion et vous diplômer".