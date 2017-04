A deux mois du bac : "il est grand temps de réviser ses cours et refaire des exercices !"

La baccalauréat, c'est dans un peu moins de deux mois ! Vos ados ont-ils déjà commencé à réviser ? Profitent-ils des vacances de Pâques en Drôme-Ardèche pour bûcher ? Certains choisissent de faire des stages de révision et de préparation au bac, notamment à Montélimar.

Le baccalauréat c'est dans un peu moins de deux mois. Pour les élèves de première et de terminale, les épreuves débuteront le 15 juin prochain.

Pas facile de réviser sous un grand soleil

Votre ado n'a peut-être pas commencé à réviser pour le bac ? C'est parfois difficile de les convaincre de bûcher à deux mois du baccalauréat, sous un grand soleil, pendant les vacances de Pâques. Beaucoup de jeunes ne se rendent pas compte qu'il est grand temps de s'y mettre. "On ne pense pas aux révisions ni au bac, on a envie de sortir avec les copains !" explique Sofian, qui prend le soleil avec sa copine dans le centre-ville de Montélimar.

"Avec le soleil, on n'a pas envie de rester cloîtrer dans notre chambre à réviser le bac !"

"Je compte pas réviser pendant ces vacances de Pâques, j'ai plutôt envie de sortir et de m'amuser" explique Sofian qui se balade avec un ami à Montélimar". "On a envie de se faire plaisir, le boulot ce sera pour plus tard !" dit en rigolant Arthur, élève de première qui passe les épreuves anticipées du baccalauréat dans moins de deux mois.

Des stages de révision pour bien se préparer

Certains candidats au bac sont plus studieux. Dix élèves de terminale S suivent, depuis ce mardi, un stage de révision en mathématiques à la Maison des associations de Montélimar. Ce stage de révision approfondie, organisé par Montélimaths, coûte 250 euros et s'étale sur 5 matinées, de 9h à 12h30. D'autres organismes proposent également des cours ou des stages de préparation au bac en Drôme-Ardèche.

"En petit groupe, on arrive mieux à suivre et à poser des questions" explique Loris, 18 ans. "Il faut se lever mais ça vaut le coup, ce stage nous permet de bien réviser et comme c'est payant, ça motive à travailler" explique Juliette, 17 ans.

"Il faut commencer à réviser tôt, ne pas faire des annales mais plutôt reprendre ses cours et refaire des exercices vus en classe"

"Comme je suis spécialisé dans ce genre de cours particuliers, je suis très attentif aux détails et aux élèves, je surveille en permanence leur réaction pour savoir s'ils sont perdus pour pas" explique Nicolas Champeau, professeur de mathématiques. "Il est grand temps de réviser ses cours et il faut refaire des exercices de base et ne pas faire de nouveaux exercices de maths noyés dans des annales" explique cet enseignant.

Montélimaths organise un autre stage de mathématiques, la semaine prochaine du 24 au 28 avril, pour les élèves de terminales ES.