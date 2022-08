Deux nouveaux collèges inaugurés à l'ouest de Toulouse prônent la mixité sociale

Encourager la mixité sociale au collège, c'est une priorité du département de la Haute-Garonne, collectivité en charge de la gestion des collèges. Dans ce département à majorité socialiste, on est fiers de défendre les valeurs d'"égalité des chances" et de "vivre ensemble dès le plus jeune âge". Le président du département, Georges Méric, rappelle que plus de 56 millions d'euros ont déjà été investis depuis cinq ans pour "mettre fin à la ghettoïsation"au collège et pour développer la mixité sociale. Ces quatre dernières années, 1140 élèves issus du quartier du Mirail ont été scolarisés dans sept collèges de Toulouse dits "favorisés", plus loin de chez eux, pour encourager la mixité sociale. Des transports scolaires, par cars, sont proposés avec des temps de trajet "raisonnables" selon le département.

Voici les nouveaux collèges

Cette rentrée, parmi les nouveaux collèges qui ouvrent leurs portes - à Beauzelle, Seysses, Cintegabelle, Toulouse Saint-Simon et Toulouse Guilhermy- les établissements Saint-Simon et Guilhermy ont une vocation de mixité sociale. Ces établissements accueilleront dès jeudi des enfants issus de milieux sociaux variés.

Pour Saint-Simon, 400 élèves venus du quartier plus privilégié et pavillonnaire Saint-Simon, ainsi que quelques enfants de Bellefontaine, quartier composé de HLM et plus défavorisé.

Pour Guilhermy, 450 élèves venus des anciens collèges Badiou (à la Reynerie) et Bellefontaine au Mirail, deux établissements fermés qui vont être démolis, mais aussi des enfants venus de Cugnaux et de Tournefeuille.

"Un mini laboratoire du vivre ensemble"

Benoist Couliou, le Principal du nouveau collège Saint-Simon qui ouvre cette rentrée, parle d'un "mini laboratoire du vivre-ensemble".

Benoist Couliou, le Principal du nouveau collège Saint-Simon Copier

Vincent Gibert, vice-président du département en charge de l'Education défend la politique de la mixité sociale au collège dont les résultats sont bons, selon le département : le taux de réussite au brevet des collèges en juin était de 63% pour ces élèves répartis dans des établissements dits "favorisés" (13% de plus que l'année précédente) et 80 % des élèves ont choisi un lycée proche de leur collège de rattachement, "preuve qu'ils se sont intégrés" selon l'élu.

Vincent Gibert, vice-président du département en charge de l'Education. Copier

Le collège Saint-Simon : pas si mélangé que ça regrettent des parents

Au nouveau collège Saint-Simon, seront accueillis essentiellement des jeunes qui résident quartier Saint-Simon et quelques jeunes de Bellefontaine, ceux issus de l'école élémentaire publique Paul Dottin. Mais des parents du quartier Bellefontaine rencontrés par France Bleu Occitanie regrettent que leurs enfants ne puissent pas être scolarisés d'office dans ce nouvel établissement. Une maman nous confie qu'elle a demandé une dérogation pour son fils, qui a été refusée, il continuera donc de prendre le bus, de se lever plus tôt pour faire les trajets se désole-t-elle.

Les secteurs de recrutement des élèves ont été concertées, la carte scolaire a été définie "en concertation avec les citoyens", se défend le département. Des élèves de Bellefontaine seront ainsi scolarisés à Guilhermy et dans des établissements toulousains dits "favorisés" pour ne pas recréer un établissement sans brassage à Saint-Simon.

Pour cette maman de Saint-Simon dont la fille fera sa rentrée en classe de 5ème à Saint-Simon, "moi ma fille était déjà au collège public Nicolas Vauquelin au Mirail, avec des enfants de Bellefontaine, de la Reynerie, je suis donc contente que le brassage perdure".

Des parents de Saint-Simon, par peur de la mixité sociale, de tensions, d'un niveau tiré vers le bas, ont inscrits leurs enfants dans des établissements privés. Mais je pense que mélanger les origines dès le collège, cela enrichit tous les enfants. Ceux qui sont passés au privé, je ne pense pas qu'ils reviendront dans le public. - Une maman du quartier Saint-Simon

Le département affirme, sans donner de chiffres, que des parents reviennent vers le public cette rentrée, avec l'ouverture de nouveaux établissements. D'ici à 2027, 22 collèges auront été créés dans le département.