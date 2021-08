Deux repas végétariens par semaine dans les cantines des écoles nantaises

Á trois jours de la rentrée scolaire, c'était déjà l'heure de retourner en classe pour la maire de Nantes ce lundi. C'est en effet dans la toute nouvelle école Leloup-Bouhier, la 114è école nantaise, que Johanna Rolland a présenté la rentrée nantaise en quelques chiffres. La maire de Nantes a par ailleurs annoncé la mise en place dès la rentrée, d'un deuxième repas végétarien par semaine dans les quatre-vingt-huit restaurants scolaires de la ville.

Jusqu'alors la ville proposait un menu végétarien et un menu sans viande (avec poisson ou œufs). "Avec cette mesure, on est en avance sur la loi égalim qui fixe les règles, un menu par semaine" se réjouit Johanna Rolland, pour qui cette mesure permet aussi de développer les circuits courts et la filière bio locale. "La ville de Nantes c'est quand même 15 000 repas par jour, quand une ville comme la nôtre assume des priorités comme celle-ci, ça offre des débouchés pour ces filières et notamment pout les producteurs locaux".

Cette mesure s'accompagne de l'intégration de nouvelles recettes comme un "curry de pois chiches bio" qui sera servi le 13 septembre prochain.