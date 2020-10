Un mois et demi après la rentrée, tous les apprentis des Deux-Sèvres n'ont pas encore d'employeurs. A l'inverse, certaines entreprises cherchent toujours des jeunes à former.

Deux-Sèvres : apprentis cherchent encore entreprises et inversement

Elles s'appellent toutes les deux Louna et cherchent toutes les deux un contrat d'apprentissage

Dans les Deux-Sèvres, 289 offres d'apprentissages sont encore à pourvoir et 264 jeunes cherchent toujours un contrat. Un mois et demi après la rentrée "c'est beaucoup", reconnaît Paulo Azevedo, premier vice-président de la chambre des métiers et de l'artisanat dans le département.

La situation n'est pas la même selon les secteurs. C'est surtout dans le commerce que les jeunes ont du mal à trouver un employeur. Et dans l'hôtellerie-restauration que les patrons ne trouvent pas assez d'apprentis. Exemple au Plaisir des sens, restaurant de la place de la Brèche à Niort. Christophe Parpaix, le propriétaire a l'habitude de prendre des apprentis. Il en a formé 24 en 13 ans. "Cette année, je cherche un apprenti en salle et un en cuisine, niveau BP mais malheureusement je ne trouve personne", regrette-t-il.

Si nous on ne transmet pas, demain on n'aura pas de chef de cuisine, on n'aura pas de repreneur

Pourquoi ? Difficile de répondre. Oui, il y a les horaires décalés "mais c'est un métier de passionné !", lance-t-il. Pour ce patron de restaurant, lui-même ancien apprenti, il y a un véritable enjeu d'avenir. "Mon rôle, c'est de transmettre. Si nous on ne transmet pas, demain on n'aura pas de chef de cuisine, on n'aura pas de repreneur".

A l'inverse, Louna Birot, 15 ans, en première année de CAP coiffeur cherche un patron désespérément. En centre-ville de Thouars car elle n'est pas le permis. "C'est très compliqué. Soit les coiffeurs ont déjà des apprentis, soit ils cherchent en BP le niveau supérieur, ou ils disent qu'ils ne prennent pas à cause du covid", explique la jeune fille. Pas plus de réussite pour une autre Louna, Louna Mercier, 18 ans. "Je suis mobile, je suis prête à prendre un appartement mais je ne trouve pas. J'ai peut-être contacté plus de 70 coiffeurs".

Des aides pour l'embauche d'apprentis

Le coronavirus aggrave-t-il la situation ? "Certaines entreprises n'ont pas trop de visibilité et il y a peut-être une réticence à prendre des apprentis", explique Paulo Azevedo, premier vice-président de la chambre des métiers et de l'artisanat dans le département. "Peut-être que les demandes ne sont pas là où se trouvent les apprentis aussi".

Paulo Azevedo pour qui le coût pour l'employeur n'est pas un argument compte tenu des aides. Dans le cadre du plan de relance, le gouvernement a mis en place une aide à l'embauche de 5000 euros pour les mineurs et de 8000 euros pour les majeurs afin de réduire le coût de l’apprentissage la première année.

Et pour aider les apprentis, une garantie alternance a été mise en place par le CFA. Elle permet aux jeunes qui n'ont pas trouvé de contrat de faire quand même leur 1ère année de CAP gratuitement. Ce nouveau dispositif est normalement de six mois, mais dans les Deux-Sèvres, la chambre des métiers et de l'artisanat a choisi d'offrir six mois supplémentaires.