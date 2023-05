Deux-Sèvres : Crystèle Ferjou fait l'école dehors depuis 2010 à Pompaire, "j'ai dû rassurer quelques parents"

"L'idée ce n'est pas simplement de sortir la table et les chaises pour apprendre" commence Crystèle Ferjoux, qui essaye l'école dehors dès 2010 à l'école de Pompaire (Deux-Sèvres). "Ca peut être dans l'enceinte de l'école, ou à proximité" et l'idée est d'associer les enseignements des savoirs fondamentaux avec l'imprévisible de l'extérieur. Trois-cents établissement ont adopté cette pratique dans l'Académie de Poitiers, et la ville accueille de ce mercredi 31 mai au 4 juin les Rencontres internationales de la classe dehors .

ⓘ Publicité

loading

Des écoliers en bottes de pluie l'hiver

Découvrir un nids de mésange au détours d'une sortie pour apprendre comment vit un hérisson : "c'est se saisir des spontanéités de la nature pour apprendre" poursuit la conseillère pédagogique des Deux-Sèvres, qui a aussi écrit un livre sur le sujet . Il a quand même fallu rassurer les parents au débuts, parfois inquiets que leurs petits fassent la classe en extérieur en décembre. "On a besoin des parents pour faire la classe dehors, parce que ça nécessite un équipement des enfants notamment en hiver, avec des bottes et des surpantalons."

loading