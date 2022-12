Deux-Sèvres : "il n'y aura pas 12 fermetures de collèges d'ici 2030", assure la présidente du département

Le département des Deux-Sèvres réfléchit à l'avenir de ses 36 collèges publics, dans un grand plan à l'horizon 2050. Il est question de rénovation, énergétique et pas uniquement. Mais aussi des effectifs, car le nombre d'élèves doit nettement baisser. D'ici 2030, ils seront 11% de moins. Invitée sur France Bleu Poitou, ce jeudi 1er décembre, Coralie Denoues, la présidente du Conseil départemental affirme que les fermetures d'établissement ne sont pas systématiques.

Des fusions en réflexion, mais pas 12 fermetures de collèges

Si l'on s'en tient aux recommandations de l'Education nationale de 500 élèves par établissement, cela signifierait la fermeture de 12 collèges publics sur les 36 que compte le département. Aucune décision n'est prise pour le moment, assure Coralie Denoues. "Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de fermetures, je dis qu'il n'y en aura pas 12", assure la présidente du Conseil départemental.

"On ne peut pas continuer à chauffer des collèges qui sont à moitié vides, souligne-t-elle. Tout le monde peut le comprendre. Donc il y aura des fermetures, des fusions, des rapprochements et des restructurations. Mais nous prendrons le temps qu'il faut car un collège, c'est important pour un territoire. [...] Nous travaillerons avec les communes". Coralie Denoues souhaite se détacher de la simple logique comptable et mathématique

"Des élus sur des manifestations anti-bassines interdites, c'est scandaleux !"

Lisa Belluco, député écologiste de la Vienne, saisit le défenseur des Droits, estimant avoir été victime de violences de la part des forces de l'ordre au cours de la manifestation anti-bassines de Sainte-Soline le week-end de la Toussaint. Coralie Denoues s'emporte contre "la présence d'élus avec leur écharpe, pour affronter les forces de l'ordre sur une manifestation interdite par la préfecture". "C'est scandaleux et irrespectueux, estime-t-elle. Comment peut-on dévoyer autant les lois de notre République ?".