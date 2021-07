Devant l'inspection académique, profs et élèves réclament une deuxième classe de STMG au lycée Lavoisier

Une quarantaine de personnes se sont mobilisées devant l'inspection académique de Laval pour demander l'ouverture d'une deuxième classe de STMG au lycée Lavoisier de Mayenne. Sans cette deuxième classe, 15 élèves de seconde ne peuvent pas passer dans la classe de première de leur choix.

Obligés de redoubler

"On va être obligés de redoubler la seconde", se désolent Evan et Luna, élèves du lycée Lavoisier. Les deux lycéens ont fait le vœux de passer en première STMG à la rentrée de septembre. Comme 13 de leurs camarades, ils se sont vus refuser leur passage en première, car la classe de STMG ne disposent que de 35 places.

Injustice

"Redoubler, ça permet d'essayer d'être admise en première STMG l'année prochaine", explique Luna. "Mais du coup, on perd un an", reconnaît Evan. Pas d'autre choix pour Luna, qui souhaite poursuivre en STMG depuis le début du lycée. "Je ne suis pas intéressée par une première générale. Je veux devenir agent immobilier et STMG, c'est la meilleure façon d'y arriver."

Les personnes mobilisées sont soutenues par les syndicats de profs et de parents d'élèves qui dénoncent une situation injuste et injustifiée. Et ils comprennent encore moins qu'une classe soit ouverte au lycée Douanier-Rousseau à Laval. "Ça ne se justifie pas", assure Gérard Pigois, secrétaire départemental de la FSU. "Ça montre bien le décalage et la déconnexion des responsables de l'enseignement avec la réalité", insiste-il.

La mobilisation s'est déroulée alors que Denis Waleckx, l'inspecteur académique, recevait deux professeurs et deux parents d'élèves du lycée Lavoisier.