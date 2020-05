Développement durable : l'École des mines de Saint-Étienne reconnue à l'international pour ses actions

Une nouvelle reconnaissance internationale pour l’École de Mines de Saint-Étienne. Elle intègre le classement Impact du Times Higher Education, qui distingue les établissements d’enseignement supérieur pour leurs actions liées au développement durable. Le directeur adjoint de l’école d’ingénieurs stéphanoise, David Delafosse, explique l’intérêt de ce classement.

17 critères définis par l'OMS

"Ce classement fait partie d'une _famille de classements très prestigieux_, ceux du Times Higher Education, un organe de presse britannique spécialisé dans l'enseignement supérieur; mais il est très jeune, il n'a a que deux ans, et ce qu'il a de particulier c'est qu'il est dédié non pas aux performances académiques comme la plupart des classements, mais aux actions vers les objectifs de développement durable", détaille David Delafosse.

Ces objectifs de développement durables, au nombre de 17, sont ceux définis par l'Organisation mondiale de la santé. 770 établissements de l'enseignement supérieur composent ce classement, alors qu'il en existe plus de 20 000 dans le monde. La sélection est rude. "Le simple fait de candidater à ce classement est déjà une sélection en soi parce que le dossier à constituer est assez épais sur chacun de ces 17 objectifs", indique le directeur adjoint de l'Écoles des Mines de Saint-Étienne.

Les questionnaires concernent aussi bien la formation et la recherche que les pratiques des établissements. Par exemple, "est-ce qu'on trie nos déchets, est-ce qu'on a une politique de minimisation de l'utilisation des plastiques et est-ce qu'elle se traduit dans les marchés passés avec nos fournisseurs ?"

Top 200 pour la consommation et production responsable

David Delafosse précise que chaque établissement peut choisir les critères pour lesquels il candidate. Les Mines de Saint-Étienne en ont sélectionné quatre : partenariats, villes et communautés durables, consommation et production responsable, et industrie, innovation et infrastructures. C’est dans la catégorie consommation et production responsable que l’établissement stéphanois se classe le mieux (entre la 100e et la 200e place).

"On sait qu'on va progresser sur les indicateurs puisque les données de ce classement sont basées sur l'année 2018, et depuis 2018, on a continué à progresser sur un ensemble de critères", précise David Delafosse. De quoi peut-être faire gagner encore quelques places à l'Écoles des Mines de Saint-Étienne dans le prochain classement Times Higher Education Impact.