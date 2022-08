"Devenez professeurs" : le rectorat de Bordeaux relance sa campagne de recrutement dans la presse régionale

"Devenez professeurs" : c'est le slogan de la nouvelle campagne de recrutement d'enseignants lancée par le rectorat de Bordeaux. A dix jours de la rentrée scolaire, ces offres d'emploi vont être publiées dans les journaux du groupe Sud-Ouest entre le mercredi 24 août et le samedi 10 septembre. "Il y a des difficultés pour certaines disciplines plus en tension : l'histoire-géographie, les lettres, l'hôtellerie-restauration, la technologie, la psychologie", précise Anne Bisagni-Faure, la rectrice de l'académie de Bordeaux. Une campagne similaire a déjà été diffusée au cours du mois de juillet.

"Petite annonce" diffusée par l'académie de Bordeaux dans les journaux du groupe Sud-Ouest. - Education nationale

"Nous sommes vigilants et pas inquiets"

Alors que 4.000 postes d'enseignant n'ont pas été pourvus au printemps dernier lors des concours de l'Education nationale, la rectrice de l'académie de Bordeaux se montre confiante et "pas inquiète" à quelques jours de la rentrée scolaire. "J'ai lancé la cellule de rentrée à 14h ce lundi. Nous avons une vingtaine de personnes réparties sur quatre lignes téléphoniques pour être à l'écoute des chefs d'établissement et des contractuels en attente d'affectation".

Des enseignants contractuels recrutés à Bac+3

Entretien d'embauche, mise en situation sur place ou virtuelle, accompagnement pédagogique et visites d'inspecteur... Anne Bisagni-Faure insiste sur l'encadrement et l'accompagnement proposés aux professeurs contractuels. "Quand ils sont recrutés, ils ont accès à un magistère en ligne constitué de contenus pédagogiques. Il y a aussi des réunions animées par les corps d'inspection. Et puis, comme pour l'ensemble des personnels enseignants, une vérification du casier judiciaire".

"Nous avons un vivier de contractuels d'une capacité de 2000 personnes contre 1600 l'an dernier"

L'inquiétude du premier syndicat d'enseignants du second degré

Secrétaire académique à Bordeaux du syndicat d'enseignants SNES-FSU, Hugo Lassalle se dit "inquiet" quant à la rentrée de septembre.

"On va avoir effectivement une inquiétude particulière sur les nouveaux collègues, les stagiaires, puisque le concours étant de moins en moins attractif et les métiers d'enseignement n'attirant plus du tout les étudiants, ils risquent de manquer pas mal de nouveaux collègues dans les établissements en cette rentrée. Et enfin, il y a aussi beaucoup de moyens précaires qui repose uniquement sur des contractuels pas forcément toujours formés, pas forcément toujours bien préparés avant de prendre leur poste et qui commence également à se faire rare dans notre académie".

Des contractuels "monsieur X et madame Y"

Ce manque de professeurs titulaires et remplaçants est également une source d'inquiétude pour les chefs d'établissement. A une semaine et demi de la rentrée, beaucoup d'entre eux ont effectué ce lundi leur retour en classe pour préparer l'arrivée des élèves et des enseignants. "Il faut que tout soit parfait", résume Loïc Guibon, proviseur du lycée général et technologique de Bazas, secrétaire académique d'indépendance et direction Force Ouvrière, le syndicat des chefs d'établissement de Nouvelle-Aquitaine.

"Sur nos plannings, nous avons encore sept enseignants non nommés donc nous les appelons Monsieur X et Madame Y"

"Bonjour Monsieur, nous sommes ravis de vous accueillir !" Loïc Guibon vient de téléphoner à un jeune enseignant contractuel qui sera stagiaire à la rentrée en éco-gestion. "Vous habitez où monsieur ? En Haute-Vienne ? C'est un gros déménagement pour vous alors ? Pour le logement ? Je vais donner vos coordonnées à un autre professeur qui loue un appartement dans le centre-ville".

Un contractuel qui jette l'éponge, "ça peut arriver"

"On a eu une expérience avec un professeur stagiaire en math-sciences qui venait de très loin et qui, au bout de quinze jours, a arrêté", se souvient Loïc Guibon. Les difficultés de recrutement pour cette rentrée semblent "un petit peu plus marquées" selon ce proviseur. "Il nous manque un enseignant en anglais notamment". Le chef d'établissement est confiant. "Le rectorat nous transmet chaque jour de nouvelles affectations." Il reste dix jours avant la rentrée le jeudi 1er septembre pour trouver Monsieur X et Madame Y.