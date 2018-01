Le centre de loisirs de Joigny vient de lancer le projet Radio Mémoire. Ce sont des échanges entre enfants et seniors, enregistrés et diffusés sur Internet. Il s'agit de créer du lien entre les jeunes et les moins jeunes, tout en s'amusant.

Dans la grande salle du centre de loisirs « Les Aventuriers » à Joigny, sur le site de Bois-au-Cœur, trois enfants et trois mamies sont assis autour d’une table.

Pour cette première session de "radio mémoire", les enfants du centre de loisir et les seniors volontaires parlent de la galette des rois. Comment elles sont faites ? Y a-t-il toujours eu de la pâte d'amande ? Combien de fois en mange-t-on ? Avec qui la partage-t-on ? Les petits racontent aujourd’hui. Les anciens racontent hier.

Des haricots en guise de fèves !

Étiennette, 85 ans, révèle par exemple qu’autrefois, les fèves étaient bien différentes d’aujourd’hui. "Quand j’étais petite fille, on n’avait pas de fèves comme maintenant. Ma maman, qui faisait la galette, mettait des haricots ou bien une vraie fève. Le légume sec". Les petits ouvrent de grands yeux : "mais c’est bizarre ça !", s’exclame Mia, haute comme trois pommes.

Les échanges sont enregistrés dans un studio de radio, spécialement aménagé dans les locaux du centre de loisirs. C'est Stan, animateur des aventuriers, qui pose les questions et joue l’intervieweur. "Les enfants sont curieux et posent beaucoup de questions. Les seniors sont très ouverts à la discussion. Donc l’échange est très facile et très naturel", explique le jeune homme.

Après 20 minutes de dialogue, Mia et Teddy sont ravis : "Ça fait plaisir. Elles sont gentilles !" Même chose pour Arlette et Evelyne, qui ont vraiment l’impression d’être utiles : "C’est très bien, ça leur fait voir comment on faisait autrefois. Ça sert à ça, les grands parents !"

Prendre le temps de dialoguer

Et c’est là tout le but de ce projet : prendre le temps de dialoguer entre les générations. "Le but, c’est de rassembler les jeunes et les moins jeunes. C’est très important car dans le monde actuel, on s’éloigne un peu", explique Bernadette Monnier, adjointe au maire chargée des seniors.

"Les familles sont parfois éclatées. Et lorsqu’un enfant et un senior arrivent à se poser, calmement, pour échanger, c’est formidable. Je trouve que c’est très enrichissant. Cette mémoire, il faut la garder", poursuit l’élue.

Les personnes âgées de Joigny qui souhaitent participer à cette initiative peuvent se faire connaitre auprès de l'association de la Madeleine ou bien à la mairie.

Il y aura un atelier chaque mois jusqu’à la fin de l’année. Chaque épisode sera diffusé sur la page Facebook de l’association de la Madeleine, qui gère le centre de loisirs. En février, les enfants et les seniors de Joigny parleront de la Saint Valentin.

Les Bonnes Ondes : "Radio mémoire à Joigny" - Le reportage de Delphine Martin Copier