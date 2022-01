Dieppe : l'Armée de l'air offre un vol aux lycéens qui préparent le Brevet d'Initiation à l'Aéronautique

Ils sont une vingtaine d'élèves du lycée Pablo Neruda à préparer le B.I.A., Brevet d'Initiation à l'Aéronautique. Un diplôme qui sanctionne une quarantaine d'heures d'enseignement théorique sur le sujet. Ce mercredi, ils étaient invités à l'aéroclub de Dieppe/Saint-Aubin pour un vol découverte offert par l'Armée de l'air et de l'espace. Une première pour ces adolescents. Yanis a 15 ans et n'a jamais volé que sur le simulateur du lycée, mais aujourd'hui, c'est lui qui tient le manche du Piper. Un avion léger à double commande, qui permet à François Kowal, l'instructeur de vol, de laisser la main et de la reprendre en cas de problème. L'ancien enseignant prend plaisir à partager sa passion avec ces jeunes, lui qui a passé son B.I.A. en 1976. "Ca m'a permis d'avoir des bourses de vol, pour pouvoir voler pour moins cher". Le diplôme offre en effet la possibilité d'obtenir des stages ou des heures de vol à tarif réduit. Certains élèves ont d'ailleurs l'ambition de devenir pilotes, mais pas tous. Simon, lui, veut devenir ingénieur dans l'aéronautique et trouve utile d'en connaître déjà les bases avant d'entamer ses études.

Une vingtaine d'élèves ont pu voler à bord d'un Piper de l'aéroclub de Dieppe/Saint-Aubin. © Radio France - Christine Wurtz

Ce mercredi là, c'est l'Armée de l'air et de l'espace qui leur offre cette possibilité. Vingt minutes de vol au dessus de la mer et de la plage de Dieppe à bord d'un avion léger. Et si l'institution leur fait ce cadeau, c'est qu'elle mise sur la jeunesse. "Nous recrutons 3500 personnes par an, dans 50 métiers différents" explique le sergent-chef Virginie. L'idée, c'est donc de sensibiliser dès maintenant les plus jeunes aux métiers de l'aéronautique.