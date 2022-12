Dijon : au "laboratoire" de la Cité scolaire Montchapet, on enseigne (et on apprend) les maths différemment

Une bonne question alors que les vacances de Noël approchent : comment réconcilier les élèves avec les mathématiques ? Comment rendre cette matière plus attrayante, au collège et au lycée ? Depuis 2018, seize "laboratoires" sont mis en place dans les départements couverts par l'Académie de Dijon , comme préconisé dans les "21 mesures pour l'enseignement des mathématiques" figurant dans le rapport Villani-Torossian. Ces laboratoires, on en trouve dans quatre établissements en Côte-d'Or : à Montbard, à Chenôve, à Beaune, et à Dijon à la Cité scolaire de Montchapet - qui réunit collège et lycée. C'est dans ce dernier établissement que France Bleu Bourgogne est allé résoudre quelques problèmes de maths, à la mi-décembre 2022, pour voir comment cela fonctionne.

Jeux, défis, binômes

Au deuxième étage de la cité scolaire, placardée au mur, on peut lire cette citation, attribuée au mathématicien allemand, Georg Cantor : "l'essence des mathématiques, c'est la liberté". Ce n'est pas un simple précepte pour motiver les élèves, c'est aussi le fruit de leur travail mathématique, de géométrie plus précisément, pour former les lettres.

C'est un exemple de la sortie du cadre "classique" d'un cours de maths (un enseignant devant sa classe). Tel est le projet de ce laboratoire. Les professeurs innovent : des défis, des jeux, des clubs (il y a un club de bridge à Montchapet). Il y a aussi ces cours où les élèves doivent résoudre des problèmes en binôme, avec un élève de sixième aidé par un élève de seconde, et un professeur qui passe parmi les groupes.

Deux nouveaux "laboratoires" en Côte-d'Or ?

Pour l'instant, même si les élèves interrogés adhèrent largement au principe, difficile de savoir si cela fonctionne pour améliorer le niveau. Dans les prochains mois, deux nouveaux laboratoires vont "probablement" ouvrir en Côte-d'Or, nous indique Frédéric Lemasson, inspecteur d'académie régional de mathématiques, chargé du suivi des laboratoires dans l'académie de Dijon. Il espère qu'au long terme ces innovations permettront d'améliorer de façon plus large les résultats des élèves.

"Les résultats aux évaluations nationales et internationales donnent des indicateurs, qui vont dans le même sens : les résultats ne sont pas satisfaisants, inquiétants, et c'est pour ça qu'on s'en empare, explique Frédéric Lemasson. Il y a un besoin de trouver des leviers pour permettre d'améliorer les résultats des élèves, sur les évaluations nationales et internationales, qui sont nos indicateurs".

