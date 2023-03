Dijon : comment agir face à la discrimination au travail ?

SOS Racisme a animé des ateliers de sensibilisation aux discriminations au travail dans les classes du groupe Dijon Formation. Une opération menée auprès de dizaines d'élèves en BTS, dans le cadre de la semaine d'Education et d'Actions contre le Racisme et l'Antisémitisme.

Reconnaître une discrimination

Le groupe Dijon Formation accueille 500 élèves en apprentissage. Plus de la moitié sont en BTS. Le mercredi 29 mars, ces élèves ont appris à agir face à une situation de discrimination au travail.

Chaque groupe d'une dizaine d'élèves reçoit un cas pratique à résoudre. Julie Mauve, responsable de l'éducation populaire pour SOS Racisme, pose les questions : "Avez-vous identifié le problème ?" Réponse d'Ethan, 18 ans, alternant dans un hypermarché : "Une employée a remarqué des inégalités au sein de son entreprise, des personnes de couleur ne sont pas embauchées pour des raisons inexistantes."

Ensuite, chaque groupe doit déterminer quel texte de loi peut protéger les salariés et comment agir pour résoudre cette situation. Dieynaba Balde, présidente d'SOS Racisme 21 rappelle : "On peut aller voir son syndicat, s'il y en a un dans l'entreprise. Sinon, contacter l'inspection du travail. Et ne pas oublier qu'un cas de discrimination au travail est puni jusqu'à 3 ans de prison et 45.000 euros d'amende."

"On a déjà eu des cas de discrimination au travail"

Pierrot, 18 ans, est alternant dans une concession automobile : "Un client a directement demandé à mon collègue comment il avait pu entrer dans cette entreprise au vu de sa couleur de peau. Mon collègue est noir."

L'idée de cette formation vient de Coralie Seignez, coordinatrice pédagogique et administrative, en charge des BTS pour le groupe Dijon Formation. Elle rembobine : "On a déjà eu des cas de discrimination au travail. C'est donc intéressant de les sensibiliser à l'action face à de telles situations."