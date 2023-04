Dijon : des élèves de l'école primaire Chevreul participent à un stage de remise à niveau pendant les vacances

Qui a eu cette idée folle, un jour d'inventer l'école… pendant les vacances ?! Pendant que certains profitent de leurs derniers moments de vacances, d'autres passent la semaine en classe. C'est le cas d'une quinzaine d'enfants de l'école primaire Chevreul à Dijon. Chaque matin, durant la deuxième semaine des vacances d'avril, ces élèves volontaires ont participé à un stage de remise à niveau. Des cours, mis en place à chaque vacances scolaires depuis le Covid, pour les enfants en difficulté.

ⓘ Publicité

Les élèves revoient les fondamentaux lors de ce stage : les bases de la lecture, de l'écriture et du calcul mental © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Réviser les fondamentaux

"Le but de ce stage est de revoir les bases, les fondamentaux, de la lecture, de l'écriture, du calcul mental", confie Johanna Lallemant, enseignante à l'école Chevreul. Des stages qui s'adressent à plusieurs profils d'élèves. "Il y a ceux qui ont des problème avec le français, du fait que leurs parents ne parlent pas la langue à la maison mais d'autres prennent du retard à cause notamment de problèmes de concentration, liés à un temps trop important passé devant les écrans." L'enseignante note une vraie progression de ces élèves durant la semaine de stage.

Des enfants heureux d'être à l'école

Mais alors… pas trop frustrant pour ces petits d'être à l'école pendant que leurs camarades sont en vacances ? "Non, pas du tout !" répond Sarah, âgée de 7 ans. "Moi, j'aime bien venir à l'école…", souffle timidement la petite fille. Son camarade, Mohamed, acquiesce : "Je suis content d'être à l'école, on append plein de choses et après on se sent plus intelligent." Des réponses qui donnent le sourire à Johanna Lallemant car l'enseignante aussi sacrifie une semaine de vacances pour être à leurs côtés*. "C'est mon rôle de les accompagner. On est là pour eux… on sait que ce genre de stage aide vraiment les enfants."*

Activité mathématique pour ces deux enfants en classe de CP © Radio France - Charlotte Schuhmacher