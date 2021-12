Dijon : Des parents d'élèves veulent sauver leur école maternelle

"On va sauver l'école ! on va sauver l'école !" A la sortie des classes, les bambins de l'école des Marmuzots à Dijon entonnent ce refrain et se précipitent sur le goûter, chocolat chaud et cookies, préparé par leurs parents.

Ceux-ci se retrouvent pour échanger leurs dernières informations, alors que les élus de Dijon vont aborder la question de cette école dans le conseil municipal de ce lundi 13 décembre. La pétition en ligne lancée par les parents dépasse le cadre de l'école et compte déjà plusieurs centaines de signatures.

A l'ouest de la ville, cette école compte 3 classes de maternelle pour 61 élèves. Si la mairie veut la fermer, c'est parce que les effectifs sont en baisse, et que les locaux sont vraiment vétustes. Il s'agit de préfabriqués, qu'il faut climatiser durant l'été et difficiles à chauffer durant l'hiver. Le projet est donc de transférer ces 3 classes de maternelle à l'école Victor Hugo qui se trouve un peu plus loin dans le même quartier, mais cette idée ne plait pas à Christa Sempertéguy, une des mamans d'élèves. "On aboutirait à 7 classes de maternelle et 10 classes élémentaires. On a pas envie que nos enfants aillent s'entasser dans des structures qui ne sont pas à leur échelle. Je préfère que mes enfants soient dans des petites structures, surtout avec les conditions sanitaires actuelles."

Les parents veulent garder une ecole "à taille humaine" © Radio France - Olivier Estran

Mégapole scolaire ?

"On tient tous à cette école" complète Aurélie Greffier, une autre maman. "Moi je suis venue m'installer à 100 mètres d'ici car c'est une école à taille humaine. Imaginez vous mettre vos enfants dans une école avec 180 petits en maternelle ? C'est une hérésie ! Et puis l'argument démographique qui nous explique que l'on perd des élèves ne repose que sur les chiffres de cette année. Regardez, on construit des immeubles à proximité. Des enfants il y'en aura !"

Aurélie, une des mamans explique pourquoi cette école ne doit pas fermer Copier

Les parents dénoncent dans leur pétition la création d'une "mégapole scolaire". Un terme que réfute Franck Lehénoff , l'adjoint au maire en charge des écoles : "Non, d'autres écoles dijonnaises ont 5 ou 6 classes et ce ne sont pas des "Mégapoles scolaires". Dans ces cas là, les équipes scolaires et les familles se connaissent. La camaraderie des enfants existe aussi, alors qu'il y a 120 à 150 élèves."

La réponse de Franck Lehénoff, adjoint au maire en charge des écoles Copier

Les préfabriqués accusent leur âge, et sont des "passoires thermiques" © Radio France - Olivier Estran

Les parents d'élèves ont prévu de venir suivre le conseil municipal de Dijon ce lundi après-midi à 16h. Il ne s'agit pas le perturber, mais se rendre visible alors que les élus vont voter le budget 2022 et aborder un plan écoles qui prévoit d'investir 75 millions d'euros sur les 10 années à venir. Les parents aimeraient que les élus se penchent sur leur idée de rénovation: reconstruire l'école, inclure un accueil péri-scolaire et des logements pour personnes âgées afin de mixer les générations.