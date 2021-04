Dijon : fermeture des écoles, les parents d'élèves vont (à nouveau) s'adapter

"La semaine prochaine, les cours pour les écoles, collèges et lycées se feront à la maison". Avec ces mots, mercredi 31 mars 2021, Emmanuel Macron a renvoyé les élèves français étudier entre la cuisine et le salon. Une semaine de classe à distance, puis deux semaines de vacances pour l'école élémentaire. Immédiatement, les parents ont dû s'adapter face à ce nouvel aléas de la crise du Covid-19. Devant l'école Darcy-Mauchaussé, à Dijon, chacun sa solution, entre chômage partiel et télétravail. "Nous allons subir, mais on va faire avec", raconte Emilie, une maman. "Les devoirs à la maison restent une tâche compliquée, on n'a pas forcément les compétences", regrette de son côté Alexis.

La rectrice de l'Académie de Dijon invitée de France Bleu Bourgogne

Comment répondre aux attentes des parents ? Comment va s'organiser l'accueil des enfants de soignants ? Nathalie Albert-Moretti, rectrice de l'Académie de Dijon, est l'invitée de France Bleu Bourgogne, vendredi 2 avril 2021, entre 7h30 et 7h50.