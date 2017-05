A Dijon, il n'y a pas d'âge pour s'initier aux Beaux-Arts

Depuis janvier, le Multi-Accueil Tarnier à Dijon propose aux tout-petits des ateliers pour découvrir des œuvres du musée des Beaux Arts de Dijon. Ils ont lieu deux fois par mois dans la structure, avec une médiatrice du musée et un animateur plasticien.

Il n'y a pas d'âge pour s'intéresser aux Beaux Arts ! Les professionnelles du Multi-Accueil Tarnier à Dijon voulaient depuis longtemps travailler sur des œuvres d'art. C'est chose faite depuis début janvier puisque la structure de petite enfance, propose aux tout-petits (de 14 mois à 3 ans) des ateliers avec une médiatrice du musée des Beaux-Arts de Dijon et un animateur plasticien.

Éveiller et susciter la curiosité naturelle des enfants

"Ces ateliers c'est l'occasion de susciter la curiosité naturelle des enfants", pour Michel Liégeois, animateur plasticien. C'est le musée des Beaux-Arts de Dijon qui a fait appel à lui. Chaque semaine, accompagné d'une médiatrice du musée dijonnais, ils apportent des images différentes, des reproductions de tableaux à faire découvrir aux enfants. Cette ouverture aux Beaux-arts est essentielle pour l'artiste. " Comme c'est important d'aller au théâtre, d'aller jouer dans les bois, ou de manipuler la matière. Autant élargir au maximum ce panel de références, qui est quand même notre bien commun, puisque ce sont des œuvres du musée dijonnais . Et puis j'ai aussi envie que ça leur donne envie de retourner au musée avec leur famille."

Observation, vocabulaire et pratique

Les séances durent 45 minutes à 1 heure et connaissent un grand succès auprès des enfants, qui restent très attentifs jusqu'au bout. Pour les intéresser Michel Liégeois, partage ces séances entre de l'observation, du vocabulaire et de la pratique. "Je suis émerveillé de voir leur intérêt, leur curiosité, leur spontanéité", s'enthousisame le plasticien.

"Ils découvrent l'art avec des choses à leur portée" - Pénélope Roblot, éducatrice jeunes enfants au Multi-accueil Tarnier

Ce sont des professionnelles du Multi-accueil Tarnier qui sont à l'initiative du projet. Pénélope Roblot, est éducatrice jeunes enfants, et persuadée du bénéfice de ces ateliers pour les enfants. "Dès tout petit, les enfants s'approprient les images, les tableaux avec leur regard d'enfant. On est assez impressionnés car les enfants se souviennent de tous les détails des tableaux, c'est en cela qu'on se dit que c'est très bénéfique et c'est vraiment quelque chose qui est à leur portée."

Les séances ont lieu deux fois par mois jusqu'en juin pour une vingtaine d'enfants âgés de 14 mois à 3 ans (deux groupes de 10 à chaque fois). Les professionnelles du Multi-accueil Tarnier espèrent que l'expérience sera reconduite l'an prochain, et qu'elle sera élargie aux autres structures de la petite enfance de la Ville.

