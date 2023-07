Dijon : l'école élémentaire Champollion reste fermée, les élèves accueillis au centre de loisirs

Depuis 24 heures, enfants et parents se posent la même question : l'école Champollion sera-t-elle ouverte lundi ? La réponse est tombée ce dimanche. Non, l'école élémentaire ne rouvrira pas ses portes pour le moment, suite à l'incendie et aux dégradations qui ont eu lieu samedi en fin d'après-midi. Une fermeture sur l'ensemble de la semaine. Les élèves retrouveront leurs bureaux à la rentrée de septembre.

ⓘ Publicité

Les élèves seront accueillis "dans les locaux périscolaires de Champollion et de Montmuzard selon le nombre d’enfants concernés", indique la mairie. Les enseignants assureront l'encadrement des enfants présents. Le périscolaire et la restauration seront assurés normalement. Une cellule psychologique sera également ouverte à partir de 9 heures à l'école, parents et enfants peuvent en bénéficier. De son côté, l'école maternelle Champollion fonctionnera comme à l'ordinaire.

Les parents d'élèves encore abasourdis

Sur place ce dimanche, beaucoup de parents restent choqués, à l'image de cette mère : "Au début, je ne l'ai pas cru. Je suis venu sur place voir et je ne vous cacherai pas que j'en ai pleuré. Il y avait des cahiers par terre, ça avait pris feu, des cloisons étaient tombées. L'École, c'est tout un symbole, c'est une image. Et celle de notre quartier est en plein milieu des bâtiments". Même chose pour ce père de famille, ses deux filles sont scolarisées dans cette école : "Franchement, c'est pas bien ça. C'est inacceptable !".

Vendredi soir, les élèves de l'école élémentaire ont été privés de leur fête de fin d'année, quelques minutes avant qu'elle ne débute.