La mobilisation ne faiblit à Dijon pas pour la professeure de musique qui ne voulait pas partir à la retraite

Le Rectorat lui a redit non. Joëlle Sarrazin ne pourra pas enseigner au-delà de ses 65 ans. Professeure de musique au collège Malraux à Dijon, elle aurait pourtant voulu terminer l'année scolaire avec ses élèves. Mais les parents d'élèves ne veulent rien lâcher et vont écrire à la ministre.

C'est un nouveau refus pour Joëlle Sarrazin. On vous a déjà parlé de cette professeure de musique au collège Malraux à Dijon , à 65 ans, elle ne voulait pas partir à la retraite et aurait aimé continuer à enseigner. Mais sa hiérarchie en a décidé autrement, en refusant de lui accorder une dérogation pour pouvoir enseigner deux années de plus. Plusieurs élèves et leurs parents avaient alors manifesté devant le Rectorat de Dijon, début décembre, pour la soutenir et réclamer sa réintégration.

Déception et indignation pour son comité de soutien

Mais le Rectorat a une nouvelle fois dit non. C'était fin décembre par téléphone à l'intéressée. Déception et indignation pour son comité de soutien qui a décidé de continuer le combat en frappant plus haut. Car ce qui indigne le plus, Corinne Bornier, parent d'élève et membre du comité de soutien, c'est la méthode qui a été employée.

"Elle a appris le mardi soir que le mercredi elle ne reprenait pas la classe. Mais elle n'avait pas à partir comme ça. Elle n'a pas pu dire au revoir aux élèves. Ce n'est pas normal. En plus on a appris que les collègues avaient écrit pour la soutenir mais n'ont eu aucune réponse du Rectorat et Madame Sarrazin, deux jours avant Noël a su qu'elle ne reviendrait pas alors que son départ forcé à la retraite datait de mi novembre, c'est un peu léger comme réponse." - Corinne Bornier, parent d'une élève de 3e

Pour Pour Corinne Bornier, parent d'élève, Madame Sarrazin (à droite) doit pouvoir terminer son année avec ses élèves au collège Malraux © Radio France - Stéphanie Perenon

Le comité de soutien de la professeure a donc décidé d'utiliser les 200 signatures recueillies avec les pétitions, pour écrire à nouveau aux élus mais en visant plus haut cette fois : "nous allons adresser un courrier commun à la ministre Najat Vallaud-Belkacem, au maire de Dijon ainsi qu'au président du Conseil Départemental et même au président de la République!"

C'est une question de dignité dit celle qui est aussi parent d'une collégienne, qui était en cours avec la professeure de musique. "On veut absolument qu'elle termine dignement, si elle ne peut pas continuer sur ses dix trimestres comme elle le souhaitait, qu'elle puisse au moins terminer tous ses projets et qu'on puisse lui faire une super fête pour sa retraite, nous la voulons nous l'aurons !"