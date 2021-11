Dijon: le forum Stages et Alternance de retour sur le campus de Bourgogne

Et si votre carrière professionnelle démarrait autour d'un steak-frites au restaurant universitaire ? C'est possible ce jeudi 25 novembre avec le retour du forum "Initiativ'Emplois Stages" sur le campus de Dijon.

Les rencontres débutent à midi et demi aux restaurants universitaires. Les étudiants peuvent aller déjeuner avec des responsables d'entreprises. Une cinquantaine d'entreprises, d'administrations et de Services publics sont au rendez-vous . On peut aller déposer son CV , dialoguer avec des recruteurs et tenter de décrocher un stage ou un contrat en alternance.

Le programme est le suivant :

12h30-13h30 - Restaurants Universitaires - Déjeuners pour les étudiants avec des professionnels

15h-18H – Bâtiment Sciences Mirande - Rencontre des professionnels autour de leurs stands, découverte de leurs offres de stage et d’emploi Possibilité d’échanger individuellement avec eux sur leurs métiers, les opportunités de stage, d'emploi, d’alternance dans leurs secteurs professionnels, de recueillir leurs conseils, de postuler à leurs offres.

On trouve les recruteurs suivants : CEA Valduc, Groupe Rocard, Cusae, SAS, VisionSI, Neos SDI, Alteca, Administration Pénitentiaire, Police Nationale, Atol CD, Gendarmerie Nationale, Cassissium, GIE JRMF, 3 Armées, Kelly, Caisse d’Epargne BFC, Suez, Onlineformapro, Ymag, PEP BFC, APRR, CCI Formation, CCI21, UIMM, Université de Bourgogne, Interim R Santé, Hub Emplois et Compétences des Industries de Santé, ADEE Electronic, Direction Générale des Finances Publiques, Samsic, Métro, Groupe APSALC, Communauté de communes Rives de Saône, Colruyt, Cerfrance BFC, Hillebrand, Crédit Agricole Champagne Bourgogne, OPAC 71, Auto Grill, Urgo, Régis Martelet, Ymag, Nuclear Valley, Daunat, Mairie de Dijon, Pôle Emploi, APEC, APECITA, SEFCA, etc

Un premier pas qui peut déboucher sur un CDI

Pour beaucoup ces stages font partie de leur formation. Rim a 23 ans, elle poursuit une formation d'ingénieur et vient taper a la porte d'une entreprise de métallurgie : "Je cherche un stage de 5 à 6 mois, je m'y prends bien à l'avance , car l'an dernier tout etait bloqué. Dans le cadre de mon Master j'ai besoin de cette formation pratique."

Celia est toute nouvelle sur le campus, en première année en Sciences et Vie de la Terre, le stage n'est pas encore obligatoire pour elle, mais elle y tient quand même "Oui, car c'est super utile d'avoir une connaissance du terrain, moi je cherche juste un stage d'observation et maintenant la crise Covid n'est plus un frein pour pousser la porte. Les entreprises nous acceptent."

La pile de CV s'alonge sur le stand de la Caisse d'Epargne e Bourgogne Franche-Comté. Typhaine responsable des ressources Humaines promet que les stages peuvent déboucher sur des CDI: "Nous avons actuellement sur toute la région une quarantaine de personnes en alternance , te le but est bien de les garder chez nous en leur proposant par la suite des contrats de chargés de clientèle par exemple. "

Au delà de cette journée, la fac de Bourgogne a une page internet pour mettre en relation les étudiants et les recruteurs.