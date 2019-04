Dijon - Les élèves du collège Marcelle Pardé se mettent en scène

Dijon, France

Au collège Marcelle Pardé à Dijon, on joue des instruments, on fait de la danse, du chant, du sport, en plus bien sûr de suivre les cours de maths et de français. Les élèves de 3e C ont réalisé un petit film intitulé "Chante ton brevet d'abord", dans le cadre d'un travail artistique. Le film a été diffusé devant le conseil départemental cette semaine.

Bonnes vacances aux collégiens de #CotedOr et félicitations aux 3eC du Collège Pardé à #Dijon pour leur film « M’envoler pour l’avenir » projeté au @CD_CotedOr dans le cadre d’un parcours #starter#education#culturepic.twitter.com/3QS9uAuFJb — Côte-d'Or (@CD_CotedOr) April 17, 2019

Et ils ne sont pas les seuls élèves du collège à s'être lancés dans la réalisation d'une vidéo. Les élèves de la classe Ulis (Unité localisée pour l'inclusion scolaire) ont eux aussi réalisé un petit clip pour présenter leur classe.