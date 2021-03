Dijon : nouvelle manifestation contre la précarité étudiante

La crise sanitaire n'en finit pas de faire des dégâts. 14 syndicats étudiants et de l’Education nationale appellent à manifester ce mardi à Dijon et partout en France, contre la précarité qui s'installe chez les jeunes. Le cortège s'élancera de l'esplanade Erasme, pour rejoindre le rectorat.

La nouvelle est venue comme une bouffée d'oxygène jusqu'aux oreilles de nos jeunes étudiants à la fac de Bourgogne ce lundi : la région offre 800 euros à celles et ceux qui ont perdu leur job et qui se retrouvent du coup en grande difficulté financière. Pour en bénéficier, les étudiants doivent déposer un dossier sur internet avant le 16 avril.

Énormément de gens ont perdu leur travail

"Ça va faire beaucoup de bien", confirme Angel Dos Santos, la secrétaire générale de l'Unef Bourgogne, le syndicat étudiant. "On verra si tout le monde pourra en bénéficier, mais c'est sûr que c'est une annonce positive. Je connais énormément de gens qui ont perdu leur travail, qui en cherchent encore maintenant sans résultat, c'est très compliqué. Moi-même je cherche un stage pour cet été, mais jusque là je n'ai aucune réponse."

La précarité étudiante, l'expression n'est pas nouvelle, mais prend une toute autre ampleur depuis un an et l'arrivée du Covid-19. "On peut parler de l'aspect financier", détaille Angel Dos Santos, elle-même étudiante en 2e année d'anglais à la fac à Dijon. "C'est le fait d'avoir du mal à finir le mois pour se nourrir, d'avoir par exemple à faire le choix entre des protections périodiques ou manger. Il y a aussi l'aspect social, on a du mal à voir nos amis, on doit rester enfermés entre quatre murs et devant son ordinateur toute la journée."

Campus peu à peu abandonné

Aux abords du campus, les résidences étudiantes sont de plus en plus vides : "Je connais pas mal de gens qui sont rentrés chez leurs parents, qui ont résilié leur bail sur le appartement à Dijon. Quelques uns sont restés, mais je n'en connais pas beaucoup", poursuit Angel, qui aimerait beaucoup elle aussi avoir son indépendance, son propre appartement, mais sa mère étant au RSA, ce n'est pas possible.

Elle compte uniquement, pour garder les pieds sur terre et le moral à flots, sur l'appartement d'une amie, mis à disposition régulièrement pour des séance de travail avec ses camarades : "voir des gens travailler, ça nous motive et ça nous aide beaucoup."

La réouverture des facs, pour éviter le décrochage

Car avec les cours à distance, l'autre conséquence de la crise est purement scolaire : de plus en plus de jeunes décrochent : Seule lueur d'espoir pour Angel et ses amis : obtenir le droit de revenir à la fac, en présentiel : "je veux vraiment la réouverture des facs, ça fait un an maintenant qu'on est en distanciel, et avoir un enseignement en ligne uniquement, c'est dur de ne pas décrocher, pour ma part j'ai déjà décroché, c'est déjà fini. Je n'ai pas validé mon premier semestre. Ça me fait peur."