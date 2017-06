Dijon : promouvoir la mobilité des jeunes

L'Atelier Mobilité Léo Lagrange organise ce mardi soir, entre 18h30 et 20h30 une réunion pour aider les jeunes qui veulent travailler, faire des stages ou du bénévolat à l'étranger. Un moyen d'en faire des citoyens du monde.

"Je suis plutôt curieuse et je commence à me lasser de passer mon temps sur les bancs de l'école !" Bertille, 17 ans, est assise dans le bureau de L'Atelier Mobilité Léo Lagrange. Depuis une heure, elle discute de son projet : partir un mois dans une ferme pédagogique, au Portugal. En face d'elle, Mathieu Guiraud, de l'association, l'aide à donner forme à cette envie.

Ce mardi 6 juin, entre 18h30 et 20h30, l'association organise une rencontre au Caf&Co de Dijon, comme elle le fait une fois par mois. Objectif : réunir des jeunes avec des envies de mobilité, pour qu'ils puissent poser toutes les questions qu'ils souhaitent, rencontrer d'autres jeunes avec un projet similaire au leur, échanger avec ceux qui en sont revenus.

Mobilité et engagement

"Notre but est de promouvoir la mobilité internationale et l'engagement citoyen des jeunes de 16 à 30 ans, explique Mathieu Guiraud. Cela veut dire les accompagner pour organiser concrètement leur séjour à l'étranger et faire de la pédagogie pour désamorcer certains freins, certaines peurs."

Pour beaucoup de jeunes, ce projet de mobilité correspond à leur première expérience à l'étranger. Ils s'inquiètent de savoir s'ils seront capable de communiquer, de qui viendra les chercher à l'aéroport et qui s'occupera de leur logement. A leur retour, ils ont gagné en maturité, affirme Mathieu Guiraud.

Mathieu Guiraud, accompagnateur projet Copier

Ouverture d'esprit

Au sein de l'association, Madalina, Roumaine, effectue justement une mission en tant que volontaire en service civique. Elle répond volontiers aux questions des jeunes qui souhaitent partir. Pour elle, l'ouverture d'esprit est le principal avantage du voyage.

Je leur conseille de prendre les choses avec optimisme et courage. C'est une véritable ouverture d'esprit. Quand je demande aux Français ce qu'ils pensent de la Roumanie, ils me répondent que c'est un pays de voleurs. De mon côté, j'avais peur des Musulmans en France, car la Roumanie est majoritairement orthodoxe. Finalement, on se rend compte que nos préjugés sont très éloignés de la vérité et on se débarrasse de nos stéréotypes. - Madalina

"Quand on voyage, on devient des citoyens du monde, conclut Mathieu Guiraud. Et l'étranger cesse d'être perçu comme une menace."